Langa International lance une nouvelle tranche de 1,55 Mâ‚¬ en financement participatif pour 10 projets solaires

Langa International annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de 10 projets solaires au sol en France Métropolitaine. Avec un objectif de 1,55 M€, cette campagne est la deuxième émission d’un emprunt global de 4,5 M€. La première opération de financement participatif s’est clôturée avec succès et a déjà permis de lever 2 250 000 euros. Cette levée de fonds permet, à ceux qui le souhaitent, de financer en prêt rémunéré le développement d’un portefeuille de 10 centrales photovoltaïques au sol. Les centrales sont réparties dans 6 départements : Aveyron, Ille-et-Vilaine, Lot-et-Garonne, Saône-et-Loire, Sarthe et Tarn-et-Garonne.

Pour Gilles Lebreux, Associé fondateur de Langa International : « C’est avec une grande fierté que Langa International, acteur historique du secteur des énergies renouvelables avec plus de 15 ans d’expérience, lance la 2ème tranche du financement participatif dédié à un portefeuille de projets photovoltaïques en France. Cette initiative illustre l’engagement de notre société dans le développement de solutions énergétiques durables, innovantes avec un lien territorial fort, matérialisé par un impact réel et direct pour les parties prenantes locales. En investissant dans notre portefeuille de projets, les citoyens ne financent pas seulement des installations de production d’énergie, ils soutiennent également le dynamisme économique et social des territoires concernés. »