SÃ©minaire EKATE 100% Digital, consacrÃ© Ã  lâ€™autoconsommation collective en Occitanie le 22 Juin 2021 (9h00 Ã  11h00)

Dans le cadre du programme européen EKATE, le pôle de Compétitif DERBI et le bureau d’Etudes organisent le 12 juin prochain entre 9h00 et 11h00 un séminaire 100% digital sur le thème : “Tour d’horizon des opérations d’Autoconsommation collective de l’énergie électrique photovoltaïque en Occitanie”. Il s’agira de réaliser un point d’actualité sur la réglementation française de l’autoconsommation collective dans divers champs :

-En territoires

-En zone d’activité économique

-Dans l’habitat social

Un focus sera également effectué sur le pari que représentent les communautés d’énergie dans ce contexte. Des échanges avec les participants sont également inscrits au programme.

Le programme européen EKATE est dédié à la gestion partagée de l’énergie électrique photovoltaïque en autoconsommation collective dans l’espace transfrontalier France/Espagne, avec les technologies “Blockchain” et “Internet of Things” (IoT). Il est issu d’un partenariat entre six structures transfrontalières : l’ESTIA, le pôle de compétitivité DERBI et TECSOL, en France; l’Université du Pays Basque, le CIMNE et ENERCLUSTER, en Espagne.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemN7wEg9mSxUfZqfcoIbsM42LLNQrBtGe9wrdxLEhXME8fVQ/viewform