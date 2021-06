Natixis parmi les premiers partenaires Ã  souscrire Ã  la solution Green2Green Single Risk dâ€™Euler Hermes

Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, vient d’annoncer que Natixis est l’un de ses premiers partenaires à souscrire une police d’assurance Green2Green Single Risk, sa première solution d’assurance-crédit verte. Green2Green Single Risk est une couverture innovante qui contribue à lutter contre le changement climatique en assurant des projets verts et en s’engageant à réinjecter les primes d’assurance payées dans le cadre de ce produit dans des obligations vertes certifiées (Green Bonds).

Natixis, multinationale française de services financiers spécialisée dans la gestion des actifs et du patrimoine, le financement bancaire et des investissements, l’assurance et les paiements, a souscrit l’une des premières polices Green2Green Single Risk, de même que 3 polices additionnelles dans les secteurs de l’énergie solaire et de l’éolien. De quoi poursuivre une relation initiée il y a 10 ans par les deux entreprises.

100% des primes investissables réinjectées dans l’économie verte

La solution d’assurance-crédit Green2Green Single Risk a été lancée par TCU en novembre 2020, afin de renforcer l’expertise ESG d’Euler Hermes. Une initiative qui s’inscrit dans une approche plus globale du Groupe Euler Hermes, visant à intégrer les questions environnementales dans l’ensemble des activités et à réaffirmer son engagement pour la transition vers une économie plus verte. La solution d’assurance-crédit Green2Green Single Risk est particulièrement innovante et unique car elle crée un cercle vertueux, avec 100% des primes investissables réinjectées dans l’économie verte. Cet investissement prend la forme d’obligations vertes certifiées soutenant à leur tour de nouveaux projets verts. Cette approche est totalement transparente grâce à l’émission d’un certificat d’investissement délivré par Euler Hermes Asset Management, garantissant la pleine traçabilité de la prime investie tout au long de la transaction. Le partenariat entre Euler Hermes et Natixis a été rendu possible par le soutien de deux leaders du marché du courtage en assurance, BPL Global et Howden Broking Group. Ces deux acteurs ont joué un rôle clé dans la mise en place de la police d’assurance. Un rôle d’autant plus essentiel que ce genre d’opération nécessite un engagement sans faille et commun de la part de l’ensemble des parties prenantes.

Les énergies renouvelables concernées

« Nos partenaires comme Natixis sont prêts à faire la différence dans la lutte contre le changement climatique, et nous sommes heureux de les compter parmi les premiers participants à notre ambitieux programme en la matière. En tant que client bancaire de premier rang, nous soutenons pleinement l’activité de Natixis et sommes enthousiastes quant à notre intérêt commun au développement de cette solution. Grâce à sa contribution au portefeuille Green2Green, Natixis va contribuer à établir un cercle vertueux vert. Favoriser l’émergence d’une chaîne de valeur verte est une étape significative dans l’accélération de la transition énergétique », explique Christophe White, Directeur d’Euler Hermes Transactional Cover. La solution Green2Green Single Risk est une couverture dédiée aux transactions qualifiées de vertes, et éligibles selon des critères environnementaux évalués par Euler Hermes. Les secteurs concernés dans un premier temps sont les énergies renouvelables, les solutions d’amélioration énergétique, le recyclage, le traitement de l’eau et les transports publics. Green2Green Single Risk est une solution d’assurance proposée à l’ensemble des clients TCU (banques, institutions financières internationales de développement, entreprises).