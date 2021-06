Plus dâ€™avancÃ©es, plus dâ€™efficacitÃ©, plus de longÃ©vitÃ© : LG Solar prÃ©sente sa nouvelle gamme NeON H

LG Electronics ne cesse de développer ses produits solaires. L’entreprise a présenté ses derniers jours sa nouvelle gamme : LG NeON H. Équipés de demi-cellules innovantes de type N, les nouveaux modules sont particulièrement efficaces pour produire de l’énergie sur une longue période, comme l’indique la garantie de 25 ans. Parallèlement à ce lancement, le module NeON R, déjà apprécié du marché, a également bénéficié d’une mise à jour pour faire honneur à sa réputation de module hautement performant.

La nouvelle série de modules LG NeON H est parfaitement adaptée, tant pour une utilisation personnelle qu’industrielle grâce à ses performances optimisées. Avec ses 120 cellules, la nouvelle série de modules NeON H peut générer un maximum de 390 W tout en minimisant la perte de puissance.

+3,7% de surface des cellules

L’accroît de rendement sur 25 ans est obtenu grâce notamment à une augmentation de la surface des cellules de 3,7 % par rapport au modèle précédent. En outre, la technologie du LG Neon Cello a été améliorée en optimisant des électrodes les plus fines. La solution LG NeON H utilise du verre HTAR (en anglais Highly Transmitted Anti-Reflection – anti-reflet en français), qui présente une faible réflectance et une forte transmittance. Les performances sont améliorées de plus de 3,2 % par rapport au verre normal. Comme tous les modules solaires LG, les nouveaux modèles subissent des tests rigoureux au sein des laboratoires de LG Solar. Pour garantir un fonctionnement fiable et stable des modules, y compris quand les conditions climatiques ne sont pas propices, LG fixe des critères nettement plus exigeants que la norme IEC établie par la Commission électrotechnique internationale. Par exemple, lors des essais de cyclage thermique, les modules LG doivent prouver leur valeur après un total de 600 cycles tests, contre 200 préconisés par la norme, c’est donc trois fois plus.

90,6% de la puissance après 25 ans

Grâce aux améliorations apportées aux cellules et au respect strict de normes de qualité élevées, les modules NeON H, dotés de demi-cellules innovantes de type N, permettent une meilleure performance, un coefficient de température plus bas et, en cas de faible irradiation, une performance plus élevée que les modules conventionnels. C’est la raison pour laquelle LG peut encore, même après 25 ans, garantir 90,6 % de la puissance de sortie des modules NeON H. Non seulement cette performance est nettement supérieure à celle de produits concurrents et similaires, mais encore LG s’engage à la garantir sur 25 ans.

Des mises à jour apportées à la solution LG NeON R

Le module NeON R, particulièrement populaire sur le marché, a été amélioré. LG continue d’utiliser des cellules complètes à contact arrière pour ce module à haute performance. Ici, les circuits sont reliés entre eux par l’arrière, ce qui augmente considérablement le rendement du module et améliore également l’optique. En conséquence, le produit NeON R génère 6,25 % d’électricité en plus par mètre carré par rapport à un produit comparable de même taille mais sans contact arrière. Ces chiffres sont impressionnants, notamment via un coefficient de température optimisé – plus faible de -0,29 % par degré Celsius – et grâce à une dégradation moins importante.

Jusqu’à 27 MWh d’électricité en plus

Dans le cas d’un pavillon typique avec une surface de 40 m2 de toiture, il est possible de produire jusqu’à 27 MWh d’électricité en plus par rapport à un module solaire classique, s’il on tient compte des garanties de performance sur 25 ans. Cela induit également une réduction des émissions de CO2 de 11,9 tonnes. Des chiffres remarquables qui montrent tout l’intérêt de poursuivre dans cette voie. Le module NeON R, tout comme la gamme NeON H subissent les mêmes tests stricts rigoureux de la part de LG Solar et bénéficient aussi de la garantie de 25 ans sur les produits et performances. Sven Armbrecht, Responsable des ventes solaires Europe chez LG-Electronics, commente cette annonce : « Nous nous efforçons de fournir constamment une qualité exceptionnelle et durable à nos clients et partenaires. Nous ne pouvons y parvenir que si nous perfectionnons en permanence notre approche et nos modules. Le lancement de NeON H et la mise à jour de NeON R montrent tous deux l’ampleur du potentiel des modules solaires. Plus nous pourrons les déployer, plus nous pourrons contribuer à la transition énergétique mondiale. »