Séminaire consacré à l’Innovation au service des Installations Grande Taille Solaires Thermiques

Le consortium du projet ANR-SunSTONE organise le mardi 31 mai 2022 un séminaire sur le thème de “ l’Innovation au service des Installations Grande Taille Solaires Thermiques ”. Le séminaire aura lieu de 9h00 à 17h30 au BRGM à Orléans. Il vise à fédérer les initiatives en cours, à informer et à discuter de retours d’expériences concrets sur le solaire thermique grande taille. Le solaire thermique apporte des réponses aux problèmes énergétiques et économiques posés par l’actualité – besoins accrus de chaleur renouvelable pour pallier les futurs embargos de gaz russe – et peut contribuer significativement à la transition énergétique.

Le projet SunSTONE (Smart Solar heaTing netwOrk with seasoNal storagE) est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Il est dédié aux réseaux de chaleur solaires intelligents avec stockage inter saisonnier. Il regroupe le laboratoire CETHIL (Centre d’énergétique et de thermique de Lyon) de l’INSA de Lyon, le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), le bureau d’études TECSOL, l’université d’Aix Marseille et le CNRS à travers le LIS (laboratoire d’informatique et systèmes). Enfin ENGIE Cofely apporte son savoir-faire au consortium.

Des navettes entre la gare d’Orléans et les locaux du BRGM sont prévues pour faciliter l’accès au public. Un buffet est organisé pour la pause déjeuner, il sera l’occasion d’un temps d’échange entre les professionnels de la filière, les chercheurs et des doctorants.

docs.google.com/forms/d/1ZGE8vGmDcfJAx71ZUWRIQDVJQCReojtjNDJYaJrSTsA/viewform?ts=624c0df1&edit_requested=true