Qair et Sunâ€™Agri sâ€™associent pour dÃ©velopper lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique pilotÃ©

En s’engageant dans l’agrivoltaïsme, le producteur indépendant d’énergie renouvelable, Qair, poursuit le développement et la diversification de ses activités. Soucieux de développer cette nouvelle filière de manière raisonnée et partagée avec le monde agricole, Qair s’est associé à Sun’Agri pour bénéficier de son savoir-faire et l’accompagner dans le développement de ses projets Agrivoltaïques Dynamiques Pilotés (vignes – vergers) dans le sud de la France. Le partenariat a été officialisé le 7 avril matin sur le dispositif expérimental développé par Sun’Agri situé à Piolenc (34). Les équipes des 2 entreprises se sont ensuite rendues sur un autre dispositif expérimental tout juste inauguré, à Etoile-sur-Rhône (26).

Le contexte environnemental actuel met en lumière les enjeux auxquels l’agriculture doit faire face. La nécessité de protéger nos cultures face aux changements climatiques est le premier de ces défis. La nouvelle Politique Agricole Commune applicable dès 2023 va dans ce sens, et souligne les investissements nécessaires, notamment dans la filière agrivoltaïque, pour apporter des solutions permettant à notre agriculture de s’adapter au dérèglement climatique.

Protéger et optimiser les cultures

C’est justement l’objectif de l’agrivoltaïsme dynamique piloté. Le principe de cette solution : les cultures sont mises à l’abri des aléas météorologiques grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Ces persiennes solaires sont au service des cultures : pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. Sun’Agri est le pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme. Après près de 10 ans de R&D, l’entreprise a inauguré en 2018 à Tresserre (66) le tout premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial (4,5ha) et développe à travers la France plusieurs dizaines de projets agrivoltaïques.

Développer une filière agrivoltaïque vertueuse dans le pourtour méditerranéen

Qair est fier d’annoncer son partenariat avec Sun’Agri, société pionnière dans l’agrivoltaïsme dynamique piloté. Cette union est le fruit d’une vision commune qui s’appuie sur l’importance de développer une filière agrivoltaïque vertueuse, donnant la priorité à la production agricole sur la production électrique, tout en minimisant les impacts pour l’entreprise, grâce à une meilleure gestion informatique et l’utilisation d’outils innovants. Sun’Agri fournira à Qair un support technique pour la prospection, des prestations d’études, ainsi que les services de pilotage des persiennes solaires et de suivi agronomique. De son côté, Qair développera ses projets pour en être propriétaire et vendra l’électricité verte produite par la structure agrivoltaïque. Le groupe Qair, en s’appuyant sur le savoir-faire de Sun’Agri, entend répondre aux appels d’offres nationaux et diversifier ses activités photovoltaïques. Cette collaboration sera active sur toutes les cultures viticoles et fruitières du pourtour méditerranéen. Cécile Magherini, Directrice générale déléguée de Sun’Agri déclare : « Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec Qair. Ceci est pour nous un symbole d’industrialisation de la filière à grande échelle, et nous espérons continuer à participer à son dynamisme. » Et Jérôme Billerey, Directeur général de Qair France de conclure : « Ce partenariat avec Sun’Agri nous permettra de proposer des solutions optimales aux agriculteurs confrontés aux défis du changement climatique. De nombreux projets d’ores et déjà identifiés vont pouvoir se concrétiser. »