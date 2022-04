Lâ€™INES invite les pros Ã  Ã©changer avec un arÃ©opage dâ€™experts pour ensemble garantir un dÃ©veloppement serein du PV

Assureurs, installateurs, exploitants, services de prévention et de sécurité, formateurs et experts, l’INES organise le mardi 12 avril prochain en l’école des sapeurs-pompiers de Saint-Priest une conférence sur fond de regards croisés sur les enjeux des installations photovoltaïques. Le marché de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments présente un potentiel à priori considérable. Néanmoins et après avoir vécu des vagues de sinistres, ce marché fait face à des freins majeurs : la fiabilité et l’assurabilité des installations PV. Quelles ont été les raisons de ces sinistres ? Quelles solutions ont été mises en place ? Quelles sont les problèmes existants et comment pouvoir y remédier ?

Les entreprises d’installation se doivent d’utiliser des procédés agrées par l’Agence Qualité Construction (AQC) et faisant l’objet d’une présence dans la liste verte de la C2P afin de répondre aux exigences des compagnies d’assurances. Elles mettent ainsi en œuvre, rigueur, formation et expérience afin de réaliser les installations dans de bonnes conditions.

Au programme de la conférence entre autres : un état des lieux des sinistres et conséquences associées avec les intervenants suivants :

Christel Ebner – AQC à Points de vigilance dans les installations photovoltaïques

Jean-François Gallice – CABINET D’EXPERT JUDICIAIRE à Évolution des expertises

Elika Saidi Chalopin – CONSUEL àVérifications de sécurité électrique, le regard du consuel

Teddy Puaud -QUALIT’ENR à Audit de la mise en œuvre des installations photovoltaïques

Suivront des regards croisés sur les enjeux des installations photovoltaïques avec les assureurs suivants:

Quentin Hameau – GROUPAMA,

Corinne Alzas – L’AUXILLIAIRE

Pascal Alexis – Alexis ASSURANCES

Une autre table ronde sera l’occasion d’un débat entre assureurs et fabricants : Emilie Oheix – SMABTP et Sandra Tauveron – SOCABAT sur les engagements et garanties des assureurs

Joao Monteiro – K2- Fabricant de système de montage sur les engagements au niveau des assurances

David Lebellac du CSTB évoquera les évolutions de la démarche avis technique et les solutions validées.

Une conférence d’utilité publique à l’heure où la France entre dans les Trente Glorieuse du solaire et alors que la souveraineté énergétique de l’Europe est plus que jamais d’actualité. Il ne faudrait pas que quelques chausses-trappes de plus viennent enrayer la machine solaire qui commence à peine à prendre un joli rythme de croisière.

www.ines-solaire.org/agenda/conference-fiabilite-et-assurabilite-des-installations-photovoltaiques/inscription