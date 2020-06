Semaine europÃ©enne de lâ€™Ã©nergie durable : CNR engagÃ©e auprÃ¨s de lâ€™Europe sur des projets dâ€™envergure

Les enjeux énergétiques et écologiques ne connaissent pas de frontières. Avec le Green Deal, renforcé par un plan de relance ambitieux de 750 Mds d’euros, « NextGeneration UE », l’Union Européenne s’est fixée pour objectif de devenir le leader mondial de la transition écologique. CNR, producteur d’électricité 100 % renouvelable et acteur de la transition énergétique, s’engage à être un partenaire de l’UE pour la mise en œuvre de cette transition sur les territoires. Un beau défi !

Signataire en avril 2020 de l’appel de Pascal Canfin pour une relance verte, CNR, en étroite collaboration avec les institutions de l’Union, investit dans divers projets européens, aux côtés de ses partenaires entreprises, collectivités, chercheurs, associations, acteurs de la R&D dans des domaines tels que la biodiversité, l’innovation, les transports ou encore l’agriculture.

Microgrids et énergie locale

En raison de leur topographie, les régions alpines se caractérisent par un réseau électrique faiblement connecté au réseau général et régulièrement affecté par des coupures de courant. Pour y remédier, certains territoires s’organisent en communautés locales et développent leurs propres outils de production et de distribution d’électricité. Les microgrids, ces micro-réseaux électriques, reposent sur une production d’énergie majoritairement locale et utilisent des technologies innovantes afin d’améliorer l’autonomie énergétique des sites isolés. Ils contribuent par ailleurs au développement d’actifs de production renouvelables et participent ainsi à la transition écologique. CNR s’engage dans le projet ALPGRIDS avec l’ambition de faciliter l’intégration des énergies renouvelables sur les territoires isolés. Ce projet vise à concevoir un modèle de microgrids reproductible sur plusieurs sites et qui favorise la production et la consommation locale d’énergies renouvelables. Alpgrids fait appel à des technologies innovantes telles que l’hydrogène, et associe les riverains au travers de communautés énergétiques citoyennes. Il se concentre sur l’étude de 6 sites pilotes, dont le site de Saint-Julien-en-Quint (Drôme), coordonné par CNR. Ces démonstrateurs permettront d’identifier les modalités techniques, juridiques et commerciales favorables au développement des microgrids à l’échelle européenne.

Alpgrids et Serendi PV pour optimiser la production des parcs PV

Porté par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA EE), Alpgrids associe 12 partenaires dont CNR, issus de 5 pays européens (France, Italie, Allemagne, Autriche et Slovénie). Le projet se déroulera entre octobre 2019 et juin 2022. Il bénéficie d’une subvention européenne octroyée par le Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) à travers le programme Interreg Espace Alpin pour un montant total de 1.6 million d’euros. Le projet Serendi PV a pour objectif d’optimiser la production des parcs photovoltaïques grâce à des outils innovants, Porté par l’espagnol Tecnalia, Il a reçu un accord de cofinancement du programme Horizon 2020, un fonds concurrentiel pour la recherche et l’innovation en Europe. Le projet bénéficie d’une subvention de près de 10 millions d’euros. Le consortium est en cours de constitution et réunit 19 partenaires, dont CNR et le CEA. Le projet Serendi PV contribue aux objectifs de CNR pour le déploiement d’énergies renouvelables et durables.