Monabee : lancement de sa nouvelle gamme dâ€™Ã©quipements connectÃ©s innovants pour le monitoring et le pilotage dâ€™Ã©nergie solaire

Après deux années de recherche et de développement, Monabee commercialisera à partir de mi-juillet 2020 sa nouvelle solution matérielle et logicielle à destination des professionnels électriciens et installateurs de centrales photovoltaïques. La gamme Optimee’z répond à trois enjeux essentiels du secteur de l’énergie et du solaire particulièrement : la simplicité d’installation et d’utilisation, des objets connectés à la portée de tous, du monitoring et du pilotage performants de flux électriques à bas coût.

Deux innovations majeures pour l’autoconsommation solaire : le Lecteur d’énergie et l’Assistant lumineux

Le Lecteur d’énergie est conçu pour suivre sa consommation d’électricité simplement depuis le compteur Linky. Il permet aussi de mesurer la production des panneaux solaires. L’équipement connecté, sans fil et sans pile, est conçu pour suivre sa consommation d’électricité en temps réel. En kWh ou en euros, tout est accessible instantanément depuis l’application mobile Optimee’z, entièrement développée par Monabee et disponible gratuitement sur iOS et Android. L’Assistant lumineux guidera l’utilisateur sur l’état de fonctionnement de sa centrale solaire en temps réel. L’Assistant lumineux de la gamme Optimee’z a été conçu avec deux objectifs majeurs : émettre une information lumineuse pour plus de pédagogie et de réactivité au quotidien auprès de l’utilisateur et pour le placer au cœur de la gestion de son énergie solaire. Le Lecteur d’énergie et l’Assistant lumineux sont recommandés pour tous types d’installation photovoltaïque et sont également conçus pour s’intégrer facilement en tant que solution matérielle pour du suivi de consommation seule (un audit énergétique par exemple). Inutile d’être expert en domotique, les équipements connectés de la gamme Optimee’z sont conçus pour tous les professionnels électriciens. Les deux systèmes sont opérables via la technologie Radio LoRa et Wifi, garantie 10 ans.

Tout-en-un : le pilotage simple et économique grâce au Module de gestion Optimee’z

Le Module de gestion autonome est un module RAIL DIN conçu pour la mesure et le pilotage d’équipements électriques pour l’autoconsommation. Installé dans le tableau électrique, il permet de suivre une consommation ou une production d’énergie et de déclencher ou d’éteindre les équipements électriques consommateurs : pompe de piscine, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique, etc. Grâce à sa carte SIM intégrée en version autonome (disponible prochainement), il offre un suivi énergétique continu et sans interruption, sans besoin de connexion Internet. La nouvelle gamme Optimee’z par Monabee est disponible chez Voltaneo, prochainement chez Rexel et en cours de référencement auprès de nouveaux distributeurs professionnels.

En savoir sur Monabee

Créée en 2012 à Lyon par Clara Trévisiol et Vianney Fichet, Monabee est une PME lyonnaise spécialisée dans la réduction des consommations énergétiques et l’autoconsommation solaire. Classée 1 ère entreprise en croissance en AuRA et 5 ème en France en termes de croissance, Monabee accompagne ses 4500 clients, particuliers et professionnels grâce au développement d’équipements connectés et de solutions logicielles pour couvrir leurs besoins dans la maitrise de leurs consommations énergétiques. La société compte plus de 35 collaborateurs répartis entre le siège social à Lyon et ses 5 agences territoriales (Béziers, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, Senas).