VALOREM crÃ©e sa Fondation sous Ã©gide de la Fondation Nicolas Hulot afin de favoriser lâ€™accÃ¨s aux Ã©nergies vertes

Trois ans après la création de son fonds de dotation Watt For Change, l’opérateur en énergies vertes VALOREM crée la Fondation VALOREM sous égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Cette nouvelle structure vise à poursuivre l’engagement de l’entreprise : relever le défi d’un avenir énergétique durable, en mobilisant l’ensemble de son écosystème – ONG, porteurs de projets, acteurs locaux, décideurs publics et citoyens.

La Fondation VALOREM, nouvellement créée, vise à soutenir des associations agissant en faveur de l’accès aux énergies renouvelables et de la lutte contre la précarité énergétique. Elle participera activement au débat public en proposant et en portant des solutions à mettre en œuvre pour opérer une transition énergétique populaire et solidaire réussie.

Soutenir les projets associatifs et porter la transition énergétique au cœur du débat public

Comptant parmi les seuls producteurs français d’énergies renouvelables encore indépendants, VALOREM milite depuis 25 ans dans l’objectif de participer à relever le défi d’un avenir énergétique durable. Au-delà de son activité, l’entreprise a souhaité poursuivre cette mission en créant une structure permettant de soutenir financièrement et humainement des initiatives associatives œuvrant pour une transition énergétique populaire et solidaire. La Fondation VALOREM a ainsi été créée en mars 2020, sous égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Présidée par Pierre Girard, également Président du conseil de surveillance de VALOREM, la Fondation a d’ores et déjà prévu de soutenir financièrement cinq actions cette année :

Le projet européen NegaWatt visant à mettre en place un scénario de transition énergétique à l’échelle européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

visant à mettre en place un scénario de transition énergétique à l’échelle européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un projet de micro-réseaux solaires pour électrifier des villages isolés au Cambodge, porté par l’association Entrepreneurs du Monde.

pour électrifier des villages isolés au Cambodge, porté par l’association Entrepreneurs du Monde. Un projet de fourniture de lampes solaires à des enfants et leurs familles du district de Nagapattinam en Inde du Sud, porté par Un enfant par la Main.

et leurs familles du district de Nagapattinam en Inde du Sud, porté par Un enfant par la Main. Un projet de maraîchage au Burkina Faso régi par l’association Via Sahel Muret, qui contribue au développement de l’agriculture locale dans un souci de développement durable.

régi par l’association Via Sahel Muret, qui contribue au développement de l’agriculture locale dans un souci de développement durable. Le programme Génération Climat de la Fondation Nicolas Hulot qui sensibilise et soutient les jeunes qui souhaitent agir dans la lutte contre les dérèglements climatiques en France et à l’International.

La Fondation VALOREM participera également pleinement au débat public via des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, en étroite collaboration avec la FNH. Elle s’est notamment donnée pour objectif d’agir en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, problématique à la croisée des enjeux de transition énergétique et de solidarité.

Une nouvelle structure s’inscrivant dans la continuité des actions de financement de VALOREM

VALOREM avait déjà créé son fonds de dotation, Watt for change, en 2016 afin de promouvoir les énergies renouvelables comme moteur de développement et de réduction des inégalités. Depuis 2017, le fonds a ainsi soutenu plus de 17 projets en France et à l’étranger pour favoriser l’accès à l’énergie. En 2019, Watt for Change avait également lancé un appel à projets pour soutenir des actions de lutte contre la précarité énergétique et avait financé à ce titre plus de 10 projets. Au total, le fonds de dotation aura soutenu plus de 33 associations et quelques 17 000 bénéficiaires en France et dans le monde.

VALOREM et la FNH : un engagement commun au service de l’écologie

Le Groupe VALOREM et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme collaborent étroitement depuis plusieures années, s’inscrivant dans un engagement commun au service de la planète. La Fondation VALOREM a ainsi été créée sous égide de la FNH afin de pouvoir profiter de l’accompagnement et de l’expérience de cette dernière et poursuivre ainsi au mieux ses objectifs. La FNH agit en effet depuis 1990 pour une prise de conscience du péril écologique et climatique et pour une métamorphose de la société vers des modèles basés sur la préservation du patrimoine naturel, l’accès équitable aux ressources, la solidarité et le bien-être de tous les êtres humains : les valeurs portées par la Fondation VALOREM s’inscrivent dans le sillon de l’engagement de sa fondation abritante. Jean-Yves Grandidier, président fondateur de VALOREM, déclare : « Nous sommes très fiers aujourd’hui d’annoncer la création de la Fondation VALOREM. Nous souhaitons ainsi nous donner les meilleures armes pour poursuivre notre objectif : promouvoir une transition écologique au plus près des citoyens. La décision d’abriter notre Fondation par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est à la fois un choix fort et naturel : nous partageons le même engagement en faveur de la planète et la même vision en ce qui concerne l’Humanité. Cette alliance entre nos deux entités vient donc marquer des années de travail en commun et nous permet de nous unir dans nos combats ! »

Poursuivre les actions de soutien aux projets innovants d’accès aux énergies renouvelables

Pierre Girard, président de la Fondation VALOREM et du fonds de dotation Watt for change, ajoute : « Je suis très honoré de présider la Fondation VALOREM que nous créons aujourd’hui. Cette nouvelle structure représente pour nous une magnifique opportunité : poursuivre nos actions de soutien aux projets innovants d’accès aux énergies renouvelables et de lutte contre la précarité énergétique, que nous avions déjà initiées avec le fonds de dotation Watt for change. Nous ne manquerons pas de monter au créneau quand il le faudra pour montrer au plus grand nombre, décideurs politiques comme citoyens, quel est le monde que nous souhaitons laisser aux générations futures. » Nicolas Hulot, président d’honneur de la FNH « Agir ensemble pour la préservation de notre planète tombe sous le sens et pourtant encore trop peu d’acteurs économiques s’engagent et prennent leur part dans ce combat collectif. Je suis ravi que nous soyons plus nombreux et que ma fondation puisse en accueillir d’autres afin d’étendre notre impact. »