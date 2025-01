SEM EnR citoyenne lÃ¨ve 8 millions dâ€™euros et redonne le pouvoir aux collectivitÃ©s du Doubs et du Jura

La SEM EnR Citoyenne, outil territorial, public et citoyen de développement des énergies renouvelables dans le Doubs et dans le Jura, annonce une évolution majeure de sa structuration grâce à une nouvelle montée en capital et un nouvel actionnariat. Ce véhicule innovant redonne aux collectivités le pouvoir de produire leur électricité et de bénéficier des retombées économiques.

La SEM EnR Citoyenne met en œuvre trois principes de travail, qui en font un outil opérationnel unique, grâce à ses pratiques de transparence, de gouvernance et de partage de la valeur, répondant aux attentes des élus :

- Redonner aux collectivités la maitrise de leurs projets en ayant voix aux décisions,

- Prendre les risques financiers à la place des collectivités,

- Leur faire bénéficier au maximum des retombées financières et leur apporter des recettes supplémentaires.

En outre, la SEM EnR Citoyenne est un outil de proximité grâce à une équipe identifiée construisant des relations privilégiées avec les collectivités. Le respect de ces principes a créé une relation de confiance avec les collectivités, générant une forte demande de partenariat des élus. Le nombre de projets a fortement augmenté et a nécessité une montée en capital.

8 millions d’euros levés : une nouvelle montée en capital réussie pour répondre à une demande croissante

Portée par une forte demande des collectivités, la SEM EnR Citoyenne a donc entrepris un changement de dimension pour accompagner un plus grand nombre de projets. Cette évolution stratégique confirme son rôle essentiel dans l’accélération de la transition énergétique dans le Jura et dans le Doubs. La montée en capital est portée par quatre principaux actionnaires. 79 % du capital est détenu par 3 collectivités à rayonnement régional et départemental : le SIDEC du Jura, syndicat d’énergie, d’ingénierie et de services numériques, le SYDED, syndicat d’énergie du Doubs ainsi que la Région Bourgogne Franche-Comté. Près de 20 % sont détenus par le Crédit Agricole de Franche-Comté, nouvel actionnaire. Le capital total de la SEM EnR Citoyenne est aujourd’hui porté à plus de 9 millions pour financer sa croissance.

Encadré

Les objectifs visés pour les huit années à venir

Capacité installée cible : 230 MW

Production d’électricité : 351 000 000 kWh, soit 6 % de la consommation électrique du Doubs et du Jura représentant l’équivalent de la consommation de 87 000 ménages

CO2 évité : 180 000 tonnes

Investissements : 270 000 000 €