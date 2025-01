TRIBUNE/De bonnes nouvelles sur le changement climatique ? ConsidÃ©rez le rythme de croissance des Ã©nergies propres

Par J. Doyne Farmer, directeur du programme d’économie de la complexité à l’Institute for New Economic Thinking de l’Oxford Martin School de l’Université d’Oxford. Il est l’auteur de « Making Sense of Chaos : A Better Economics for a Better World ».

A l’heure où Los Angeles part en fumée, où la Cité des Anges a des airs de Pandémonium, la Tribune de J.Doyne Farmer, sortie en septembre 2024 justement dans le Los Angeles Times est un panégyrique appuyé sur les Renouvelables qui n’ont seulement pallieront l’urgence en matière de désastres environnementaux mais qui aussi relèvent de la vertu économique tant elles deviennent compétitives. Jusqu’à annoncer dans l’Express de cette semaine qu’ « Economiser 12 000 milliards de dollars grâce aux renouvelables, c’est possible ». J.Doyne Farmer vous explique comment dans cette Tribune !

Le changement climatique est considéré presque universellement comme un fardeau, une patate chaude à renvoyer d’un pays à l’autre lors des conférences annuelles sur le changement climatique. Bien qu’il soit notoire que l’énergie solaire et éolienne, respectueuse du climat, est devenue moins chère et plus facile à produire, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu’il est très probable que ces énergies deviennent encore moins chères et se développent rapidement. Cela aura d’énormes conséquences politiques et commerciales, créant non seulement des risques mais aussi des opportunités formidables.

Le progrès technologique étant dépendant d’innovations imprévues, il est dans une certaine mesure imprévisible : nous ne savons pas quelle sera la prochaine innovation. Néanmoins, la vitesse à laquelle une technologie donnée s’améliore est remarquablement prévisible.

Les panneaux solaires environ 10 000 fois moins chers qu’en 1958

L’exemple le plus connu est la loi de Moore. En 1965, Gordon Moore, qui allait cofonder Intel, prédisait que la densité des microprocesseurs doublerait tous les deux ans, une prévision qui s’est avérée exacte jusqu’à aujourd’hui. À mesure que la densité de ces composants a augmenté, leur coût relatif et leur consommation d’énergie ont diminué et leur vitesse s’est accélérée. Grâce à cette amélioration exponentielle de l’efficacité, les ordinateurs d’aujourd’hui sont environ un milliard de fois plus puissants qu’ils ne l’étaient lorsque Moore a fait sa prédiction. À l’instar des puces informatiques, de nombreuses autres technologies deviennent de plus en plus abordables, mais à des rythmes différents. Les technologies liées aux énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, les batteries au lithium et les éoliennes, en sont les meilleurs exemples. Le coût des panneaux solaires a baissé en moyenne de 10% par an, ce qui les rend environ 10 000 fois moins chers qu’en 1958, année de leur utilisation pionnière pour alimenter le satellite Vanguard 1. Les batteries au lithium ont baissé de prix à un rythme comparable, et le coût des éoliennes a lui aussi régulièrement baissé, bien qu’à un rythme plus lent. Cependant, toutes les technologies ne suivent pas cette voie. Les combustibles fossiles coûtent à peu près le même prix qu’il y a un siècle, en tenant compte de l’inflation, et l’énergie nucléaire n’est pas moins chère qu’elle ne l’était en 1958. (En fait, en partie en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité, elle est un peu plus chère.)

Les Renouvelables vont rendre l’énergie bien plus abordable qu’elle ne l’a jamais été

Le déploiement mondial des technologies suit un autre modèle, appelé courbe en S, qui augmente d’abord de manière exponentielle, puis se stabilise. Une analyse minutieuse de la diffusion de nombreuses technologies, des canaux de communication à Internet, permet de prédire le rythme d’adoption des technologies. Lorsqu’une technologie est nouvelle, les prévisions sont difficiles, mais à mesure qu’elle se développe, elles deviennent plus faciles.Si l’on applique ces idées à la transition énergétique, on peut s’attendre à ce que des technologies clés telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les batteries et les carburants à base d’hydrogène vert connaissent une croissance rapide et dominent le système énergétique au cours des deux prochaines décennies. Et elles continueront de devenir de plus en plus abordables, rendant l’énergie bien plus abordable qu’elle ne l’a jamais été. Cela se produira d’abord dans la production d’électricité, puis dans des secteurs plus difficiles à décarboner, notamment l’aviation et le transport maritime longue distance. Les carburants à base d’hydrogène vert sont particulièrement importants car ils ont le potentiel de fournir un stockage à longue distance pour alimenter le réseau lorsque le vent et le soleil ne sont pas disponibles. Bien que la technologie en soit encore à ses débuts et présente des défis, son coût a déjà considérablement diminué, et des études sur des technologies similaires suggèrent que ces carburants pourraient s’améliorer aussi rapidement que l’énergie solaire.

Une réduction des dommages environnementaux et une plus grande stabilité des prix de l’énergie

Tout cela est une excellente nouvelle pour le climat. Nous améliorons et adoptons des technologies qui peuvent nous permettre de nous passer des combustibles fossiles au moment même où nous en avons vraiment besoin.

La transition a des coûts initiaux, mais les avantages à long terme sont énormes. Les économies futures compensent largement les investissements actuels, à tel point que la transition aurait du sens d’un point de vue purement économique, même si nous n’étions pas préoccupés par le changement climatique.

Plus tôt nous réaliserons des investissements et adopterons des politiques qui permettent la transition, plus tôt nous réaliserons des économies à long terme. Et ces transitions apporteront de nombreux autres avantages, notamment une meilleure sécurité énergétique, une réduction de la pollution, une amélioration de la santé, une réduction des dommages environnementaux et une plus grande stabilité des prix de l’énergie. Bien que l’énergie ne représente qu’environ 4 % de la production mondiale, le reste de l’économie en dépend. Une transition rapide créera des gagnants et des perdants, bouleversant le commerce mondial et la géopolitique. Les producteurs de combustibles fossiles qui ne s’adapteront pas rapidement feront faillite et les États pétroliers en souffriront. C’est un parfait exemple de ce que l’économiste autrichien Joseph Schumpeter appelle la « destruction créatrice ». C’est mauvais pour les dirigeants en place, mais c’est une formidable opportunité pour les challengers qui cherchent à prendre leur place. Ceux qui se montrent à la hauteur de la situation prospéreront, et ceux qui l’ignorent périront. Tout comme la loi de Moore a aidé les concepteurs de puces à prédire et à planifier l’avenir, ses généralisations fournissent des repères qui peuvent nous aider à garantir que la transition énergétique se déroule non seulement rapidement, mais également en douceur et de manière rentable.