Guillaume Dabrowski nommÃ© Ã  la prÃ©sidence des entitÃ©s Viessmann France S.A.S. et Viessmann Industrie France S.A.S.

Viessmann France et Viessman Industrie France ont un nouveau président en la personne de Guillaume Dabrowski. Ce dernier assurera également la fonction de Directeur Commercial des différentes marques dans la zone Sud-Ouest Europe (France, Espagne et Portugal) pour l’activité de distribution commerciale et de services. Fort d’une expérience de plus de 20 ans sur le marché du HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning), Guillaume Dabrowski a occupé, au cours de son parcours professionnel, différents postes à responsabilités. Guillaume Dabrowski de préciser : « Viessmann jouit d’une énorme crédibilité sur le marché du HVAC, d’une excellence technologique, d’offres innovantes et d’une expertise opérationnelle reconnue. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Viessmann et j’ai hâte de travailler avec nos équipes, nos clients et nos partenaires pour développer nos forces et mener l’entreprise vers des sommets de réussite encore plus élevés ».