SEM Ã‰nergies 22 et IEL : un partenariat pour co-dÃ©velopper des projets photovoltaÃ¯ques et Ã©oliens en CÃ´tes dâ€™Armor

La SEM Énergies 22 et le Groupe Costarmoricain Initiatives et Energies Locales (IEL), installateur et producteur d’énergies renouvelables ont signé un accord de partenariat pour le co-développement de projets photovoltaïques et éoliens. L’objet principal de ce partenariat est de développer, construire et exploiter ensemble plusieurs parcs éoliens et centrales photovoltaïques sur le territoire des Côtes d’Armor.

Dominique Ramard, président de la SEM Énergies 22 et Ronan Moalic, Vice-Président et Directeur Général de IEL, se réjouissent de signer ensemble l’accord de partenariat entre leurs deux structures en faveur du développement des énergies renouvelables en Côtes d’Armor. La symbolique de cet accord est d’autant plus forte que le siège de IEL, producteur d’énergie renouvelable, est situé à Saint-Brieuc, chef-lieu du département. Cette signature scelle l’engagement des acteurs du territoire en faveur de la transition énergétique.

Pour ces deux acteurs costarmoricains de la transition énergétique, cet accord engage un partage équilibré entre actionnariat local et investissement industriel français favorisant encore plus l’ancrage territorial des projets développés et exploités avec IEL. La SEM Énergies 22 apportera ses expertises propres, notamment en termes de connaissance du territoire et IEL son expérience technique en tant que producteur d’électricité indépendant.

Cette étroite collaboration vise le développement de 10 à 20 projets d’énergies renouvelables en Côtes d’Armor. Pour IEL, ce partenariat illustre son engagement mené depuis de nombreuses années en faveur du développement de projets d’énergies renouvelables dans le département des Côtes d’Armor, à l’image de la centrale photovoltaïque de Ruca, inaugurée en mai 2022. S’associer avec la SEM Energies 22, est une évidence et s’inscrit dans la continuité des projets réalisés par IEL depuis plus de 20 ans.