De Gaulle Fleurance conseille Andera Partners dans le cadre de la levÃ©e de fonds de 15 Mâ‚¬ pour financer la croissance dâ€™Inthy

De Gaulle Fleurance conseille Andera Partners, société de gestion spécialisée dans le Private Equity, et son fonds Andera Smart Infra 1, dans le cadre du financement du développement d’Inthy, Infra-Tech pionnière dans la décarbonation de la mobilité lourde.

Fondée en 2021 et basée à Paris, Inthy se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la décarbonation de la mobilité lourde, allant de la production d’électricité renouvelable et d’hydrogène jusqu’à la mise à disposition des poids lourds. Cette levée de fonds de 15 M€ sera utilisée pour déployer le volet électrique de son offre de leasing clé en main, destinée aux acteurs des transports et de la logistique. Cette offre comprend la location de poids lourds, leur maintenance, ainsi que l’accès à une infrastructure d’avitaillement, tout en développant parallèlement ses propres moyens de production d’énergie.

Une première station de recharge électrique devrait être mise en service début 2025 à Meursault (Côte-d’Or).

Dans le cadre de cette opération, Andera Partners était conseillé par De Gaulle Fleurance : Sylvie Perrin, Frédéric Paquet, associés, Lionel Attal, Claire Tegerman, senior counsels, Anne Kuhanathan, senior, Pauline Ivaldi, Camille Deudon, Paul Lefevre avocats, et Béatrice Boisnier, juriste. « Nous sommes ravis d’avoir contribué à cette levée de fonds pour soutenir le développement d’Inthy, un projet essentiel pour la décarbonation de la mobilité lourde, qui constitue un levier important dans la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la santé publique et la promotion d’une économie plus durable », explique Sylvie Perrin, avocate associée chez De Gaulle Fleurance.