Le groupe Butagaz renforce sa filiale renouvelable Wewise avec lâ€™acquisition dâ€™Acteam Enr

Le groupe Butagaz et sa maison mère DCC plc annoncent l’acquisition de l’entreprise toulousaine spécialisée dans l’ingénierie et la construction de projets photovoltaïques, Acteam Enr. Cette acquisition, dédiée à la décarbonation des ETI, s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Wewise, le bras armé du groupe Butagaz et de sa maison mère DCC en matière d’énergies renouvelables et de gestion des systèmes énergétiques en Europe. La marque renforce ainsi son pôle français, qui comprend déjà Soltéa, Solewa, Sys EnR et O’SiToiT, afin d’offrir des solutions clés en main, durables et performantes aux dirigeants d’ETI pour les accompagner dans leur engagement envers la transition énergétique.

Le Groupe Butagaz, via sa maison mère DCC, vient d’annoncer l’acquisition d’Acteam Enr, une entreprise toulousaine spécialisée dans l’ingénierie et la construction de projets photovoltaïques. Fondée en 2012, Acteam Enr propose une gamme complète de services, allant du conseil en ingénierie à la réalisation de projets clés en main, pour accompagner sa clientèle professionnelle (commerciaux, industriels, agriculteurs, promoteurs) dans la concrétisation de leurs projets solaires photovoltaïques. « Rejoindre Wewise est une formidable opportunité pour continuer à développer des projets photovoltaïques d’envergure tout en accélérant la transition énergétique sur les territoires. Ensemble, nous renforcerons notre offre de solutions durables, tout en conservant un fort ancrage local, garantissant la proximité avec nos clients. Nous partageons avec Wewise la même ambition : apporter des solutions de services et de technicité aux producteurs d’électricité et aider les ETI à réduire durablement leur empreinte carbone » souligne Fabien Conte, directeur général d’Acteam Enr.

La volonté d’accompagner efficacement les Français dans leur transition énergétique

Depuis plus de 90 ans, le groupe Butagaz s’est enraciné dans les territoires en s’adaptant de manière continue aux modes de consommation et aux attentes des Français grâce à une gamme d’offres et de services innovants destinés à les aider à consommer moins et mieux. Animé par la volonté d’accompagner efficacement les Français dans leur transition énergétique, le Groupe a entrepris un virage stratégique majeur en 2017 en devenant un fournisseur multi-énergies et multi-services. Cette démarche de diversification a notamment pris corps avec l’acquisition de quatre entreprises françaises spécialisées dans l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques depuis 2021. Solewa, Soltéa, Sys EnR et O’SiToit forment, ainsi, le pôle français et les membres fondateurs de Wewise. Lancée en janvier 2024, cette nouvelle filiale, qui regroupe toutes les activités du groupe Butagaz et de DCC dédiées aux énergies renouvelables, au solaire photovoltaïque et la gestion des systèmes énergétiques en Europe continentale, vient concrétiser la stratégie de diversification amorcée en 2021.

« Contribuer à la transition énergétique de proximité »

Avec l’acquisition d’Acteam Enr et dans la continuité de sa stratégie de développement, Wewise consolide ainsi son pôle français. Grâce désormais aux compétences de ses cinq filiales, Wewise offre un accompagnement sur mesure aux entreprises, répondant à leurs besoins spécifiques sur l’ensemble de l’hexagone et leur permettant de s’investir pleinement dans la transition énergétique. « Cette acquisition d’Acteam Enr témoigne de notre engagement profond à contribuer à la transition énergétique de proximité pour façonner un avenir énergétique durable et responsable. En capitalisant sur les compétences solides dans le solaire photovoltaïque de nos filiales, nous poursuivons notre approche de maillage territorial pour accompagner au mieux les ETI sur tout le territoire national. » conclut Philippe Portal, directeur général France de Wewise.