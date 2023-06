Selon un nouveau rapport de l’AIE, la dynamique mondiale de lâ€™Ã©nergie solaire pousse les renouvelables vers les records

Selon la dernière mise à jour de l’Agence internationale de l’énergie, les ajouts mondiaux de capacité d’énergie renouvelable devraient augmenter d’un tiers cette année. L’élan politique croissant, la hausse des prix des combustibles fossiles et les problèmes de sécurité énergétique entraînent un fort déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne.

La croissance devrait se poursuivre l’année prochaine, la capacité mondiale totale d’électricité renouvelable passant à 4 500 gigawatts (GW), soit l’équivalent de la production totale d’électricité de la Chine et des États-Unis réunis, selon la nouvelle mise à jour du marché des énergies renouvelables de l’AIE, qui a été publiée le 1er juin dernier.

En 2023, le monde devrait ajouter une quantité record d’énergies renouvelables aux systèmes électriques

Les ajouts mondiaux de capacité renouvelable devraient monter en flèche de 107 gigawatts (GW), la plus forte augmentation absolue jamais enregistrée, pour atteindre plus de 440 GW en 2023. L’expansion dynamique se déroule sur les principaux marchés mondiaux. Les énergies renouvelables sont au premier plan de la réponse de l’Europe à la crise énergétique, y accélérant leur croissance. De nouvelles mesures politiques contribuent également à générer des augmentations significatives aux États-Unis et en Inde au cours des deux prochaines années. La Chine, quant à elle, consolide sa position de leader et devrait représenter près de 55 % des ajouts mondiaux de capacités d’énergie renouvelable en 2023 et 2024. « Le solaire et l’éolien sont à la tête de l’expansion rapide de la nouvelle économie mondiale de l’énergie. Cette année, le monde devrait ajouter une quantité record d’énergies renouvelables aux systèmes électriques – plus que la capacité électrique totale de l’Allemagne et de l’Espagne combinées », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « La crise mondiale de l’énergie a montré que les énergies renouvelables sont essentielles pour rendre l’approvisionnement énergétique non seulement plus propre, mais aussi plus sûr et abordable – et les gouvernements réagissent en s’efforçant de les déployer plus rapidement. Mais parvenir à une croissance plus forte implique de relever certains défis majeurs. Les politiques doivent s’adapter à l’évolution des conditions du marché, et nous devons moderniser et étendre les réseaux électriques pour nous assurer que nous pouvons tirer pleinement parti de l’énorme potentiel du solaire et de l’éolien ».

Le solaire pèse pour deux tiers de la croissance des renouvelables

Les ajouts solaires photovoltaïques représenteront les deux tiers de l’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable de cette année et devraient continuer de croître en 2024, selon le nouveau rapport. L’expansion des centrales solaires photovoltaïques à grande échelle s’accompagne de la croissance de systèmes plus petits. La hausse des prix de l’électricité stimule une croissance plus rapide du solaire photovoltaïque sur les toits, ce qui permet aux consommateurs de réduire considérablement leurs factures d’énergie. Un soutien politique accru sur les principaux marchés européens, en particulier en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas a fini par doper ces marchés. Dans le même temps, la capacité de fabrication de tous les segments de production solaire photovoltaïque devrait plus que doubler pour atteindre 1 000 GW d’ici 2024, tirée par la Chine et la diversification croissante de l’offre aux États-Unis, en Inde et en Europe. Sur la base de ces tendances, le monde disposera d’une capacité de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques en 2030 suffisante pour répondre confortablement au niveau de demande annuelle envisagé dans le scénario Net Zero Emissions by 2050 de l’AIE. On estime que la capacité solaire photovoltaïque et éolienne nouvellement installée a permis aux consommateurs d’électricité de l’UE d’économiser 100 milliards d’euros entre 2021 et 2023 en remplaçant la production de combustibles fossiles plus coûteuse. Les prix de gros de l’électricité en Europe auraient été supérieurs de 8 % en 2022 sans la capacité renouvelable supplémentaire, toujours selon le nouveau rapport de l’AIE. A noter que plusieurs pays d’Europe, dont l’Espagne, l’Allemagne et l’Irlande, verront la part combinée de l’éolien et du solaire photovoltaïque dans leur production annuelle globale d’électricité dépasser 40 % d’ici 2024.

iea.blob.core.windows.net/assets/67ff3040-dc78-4255-a3d4-b1e5b2be41c8/RenewableEnergyMarketUpdate_June2023.pdf