VIDEO : Lâ€™autoconsommation collective de SerenySun Ã  Calas (13) vue par les camÃ©ras de France 2

Consommer une énergie verte locale moins chère sans avoir à investir… c’est possible grâce à l’autoconsommation collective ! Quand le soleil brille sur Calas dans les Bouches, la facture énergétique de dizaines d’autoconsommateurs diminue. SerenyCalas, la plus importante communauté d’énergie renouvelable de France, tire un bilan positif de sa première année de fonctionnement. La production annuelle locale de ce projet développé par SerenySun Energies et soutenu par la Région Sud, a permis de couvrir en moyenne 36% des besoins énergétiques de ses bénéficiaires. Tous ont également réalisé de belles économies sur le coût de l’électricité autoconsommée : 17 % en moyenne pour les particuliers, davantage pour les professionnels et la collectivité. Premier projet d’une telle ampleur sur le territoire national avec plus de 70 autoconsommateurs à ce jour -, SerenyCalas affiche de très bons résultats pour sa première année de fonctionnement. Focus sur la communauté SerenyCalas lors du JT de 13h sur France!

www.youtube.com/watch?v=84z73hgYof0