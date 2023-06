Q ENERGY France a inauguré son premier parc solaire dans les Pyrénées-Orientales

Le 26 mai dernier, Céline Spitzhorn, Directrice Solaire chez Q ENERGY France a inauguré la centrale photovoltaïque de Mas d’en Ramis à Banyuls-Dels-Aspres au sud de Perpignan en présence de Laurent Bernardy, Maire de la commune. Un projet initié en 2011 ! Eloge de la patience…

D’une puissance totale de 10,6 MWc, le parc produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 460 foyers, ou 43% de la consommation totale de la commune voisine de Thuir. Cette production décarbonée d’énergie permet de préserver l’environnement en évitant le rejet dans l’atmosphère de 1 314 tonnes de CO2 chaque année.

Un projet largement soutenu par le territoire

Il s’agit d’un projet initié en 2011 co-construit avec les acteurs du territoire et qui émane de la volonté de la commune de Banyuls-Dels-Aspres de s’inscrire dans une logique de valorisation de terrains en friche, délaissés sans plus aucune activité viticole ni agricole depuis plus d’une dizaine d’années. Il est implanté dans un secteur enclavé entre de lourdes infrastructures de communication à vocation internationale (autoroute A9, Ligne LGV, Route Départementale RD900, Route Départementale RD40, Aire de service du village Catalan et Aire de contrôle douanière). En octobre 2021, une campagne de financement participatif a été lancée par Q ENERGY afin de permettre aux habitants du territoire de bénéficier des retombées économiques générées par cette installation. La campagne a rencontré un franc succès : sur les 950 000 € récoltés, 70% l’ont été auprès des habitants du département. “Nous sommes ravis de la mise en service du parc solaire de Mas d’en Ramis dans lequel se sont également investis les citoyens et habitants de la commune, en contribuant collectivement et directement à la réussite de la transition énergétique de ce territoire” déclare Céline Spitzhorn, Directrice Solaire de Q ENERGY France.

Un projet au service de la biodiversité du site

Lors des travaux de construction des installations, débutés en août 2021, le calendrier écologique a été adapté aux espèces patrimoniales présentes sur le site. Des mesures environnementales spécifiques ont été menées au sein du parc comme par exemple la lutte contre les espèces végétales invasives et la création de gîtes en pierre en faveur notamment du Lézard ocellé. Le granite de ces pierriers est issu de l’exploitation locale de la carrière Vaills située au Boulou, à 20 km du site. En parallèle, une co-activité agricole de pâturage sera également mise en place avant l’été avec un éleveur local. Une centaine de brebis vont occuper le terrain, ce qui permettra d’une part un entretien naturel et d’autre part le maintien d’un écosystème propice à la biodiversité du site.