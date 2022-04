Selfee lÃ¨ve 1,5 million dâ€™euros pour dÃ©velopper sa solution dâ€™autoconsommation Territoriale dâ€™Ã‰lectricitÃ© Ã  prix local

Selfee, start-up établie à Paris et à Rouen, révolutionne depuis 2017 la fourniture d’électricité grâce à une solution innovante permettant aux collectivités territoriales d’acheter en circuit court de l’électricité d’origine renouvelable à un prix défini localement. Un modèle unique, permettant de décorréler les prix de fourniture des prix du marché de l’électricité !

Créé en 2017 et actif depuis 2019 sur les marchés, Selfee est un intermédiaire entre le producteur d’énergie et le consommateur, ce qui permet de garantir la traçabilité des transactions en temps réel et de proposer un prix de fourniture dépendant du contexte local. La start-up assure également l’équilibrage en temps réel en accédant au marché de gros, afin de garantir la valorisation de l’intégralité de la production de même que la fourniture de l’ensemble des besoins des sites de consommation.

La solution développée par Selfee permet de dépasser les limites de l’autoconsommation collective d’électricité et de réaliser des opérations d’autoconsommation économiquement rentables à l’échelle d’un territoire. Ses deux associées fondatrices, Sandra Magnin et Dominique de Maricourt témoignent : « Grâce au soutien financier d’investisseurs engagés dans la transition énergétique et pleinement conscients des enjeux de long terme, Selfee peut développer de formidables synergies entre territoires ruraux et urbains. En co-investissant dans de nouvelles installations d’énergies renouvelables, ces territoires pourront sécuriser grâce à Selfee leurs coûts d’approvisionnement en électricité locale et ne plus rester totalement exposés aux prix du marché européen de l’énergie. ».

Selfee lève 1,5 million d’euros auprès d’EverWatt et de Crédit Agricole NormandieSeine, via sa filiale Normandie-Seine Participation pour soutenir son développement sur l’Axe Seine

Après une première levée de fonds réalisée auprès d’EverWatt, dont le 1er actionnaire est Transition Evergreen, en 2021, Selfee accélère et réalise un second tour de table auprès de son actionnaire historique et de Crédit Agricole de Normandie-Seine au travers de sa filiale Normandie-Seine Participation, acteur bancaire mutualiste et coopératif de référence sur son territoire. « Soutenir les projets d’indépendance énergétique incarne parfaitement notre raison d’être de banque coopérative et mutualiste de proximité, en contribuant au développement des économies des territoires ainsi qu’aux transitions énergétiques à l’échelle locale”, précise Nicolas Denis, Directeur Général de Crédit Agricole Normandie Seine. « Collaborer aux côtés de Selfee, c’est valider notre positionnement. Avant la maîtrise énergétique, il y a l’indépendance. Avec Selfee, nous apportons la bonne solution aux territoires. », ajoute André May, Président et fondateur d’EverWatt. Cette seconde levée de fonds confirme la confiance d’EverWatt dans le modèle de Selfee et lui permet de s’ancrer encore davantage dans les territoires aux côtés du Crédit Agricole Normandie-Seine, qui s’inscrit dans la stratégie de développement de Selfee.

Un plan de développement au service de l’indépendance énergétique des collectivités

Selfee ambitionne ainsi de tripler son chiffre d’affaires dès 2023, en se développant notamment sur l’Axe Seine, grâce à un renforcement de son système d’information et à un plan de recrutement et de développement. Selfee gère déjà les portefeuilles d’autoconsommation territoriale d’une dizaine de collectivités territoriales françaises, dont les métropoles de Brest et Nantes, la Communauté d’agglomération de Grand-Châtellerault, le Syndicat des énergies de l’Aude, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois Blignysur-Ouche. Historiquement soutenue par la Ville de Paris, Selfee ambitionne désormais de se développer sur l’Axe Seine et de profiter pleinement de son implantation à Rouen au Village by Crédit Agricole Normandie-Seine.