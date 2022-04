Akuo met en service la plus grande centrale de stockage en Martinique

Akuo vient de mettre en service la centrale Madinina Stockage sur la commune de Ducos en Martinique. D’une capacité de stockage de 19 MWh*, cette centrale de stockage par batteries lithium-ion est composée de 6 conteneurs Storage GEM®, une solution modulaire de stockage développée par Akuo.

Les 6 conteneurs Storage GEM® sont raccordés au réseau martiniquais afin de permettre à son gestionnaire, EDF, d’optimiser le plan de marche des moyens de production du territoire.

Optimiser la gestion du réseau

L’exploitation de ce système pendant 15 ans constitue pour EDF un élément clé permettant une plus grande pénétration des énergies renouvelables dans le réseau martiniquais. Facilement pilotable grâce à son système de contrôle EMS (Energy Management System) développé par Akuo, la centrale confère au gestionnaire la possibilité de stocker de l’énergie, en particulier lorsque la production renouvelable sur le réseau est abondante ou la restituer lors des heures de forte consommation (heures de pointe). La centrale Madinina Stockage offre une réserve de puissance électrique importante, mobilisable sur demande, capable de restituer au réseau jusqu’à 12 MW pendant 1h, soit environ 6% de la capacité maximale (210 MW) du réseau martiniquais.

Réguler la fréquence du réseau en cas d’événement critique

La technologie Storage GEM® permet en outre de réguler la fréquence et d’assurer la stabilité du réseau, notamment lors d’événements critiques tels que la déconnexion accidentelle d’un moyen de production sur le réseau. Le système détecte instantanément les anomalies sur le réseau et fournit automatiquement sa puissance maximale afin de pallier la perte de puissance résultant de la déconnexion du moyen de production défaillant. La CEPAC (Groupe BPCE) est le partenaire bancaire de cette centrale et Méthanor le partenaire financier sur la partie equity. Eric Scotto, président et co-fondateur d’Akuo déclare : “Nous sommes fiers de mettre en service cette centrale de stockage, preuve s’il en est, du rôle clé de cette technologie dans la performance des réseaux et de sa parfaite complémentarité avec la production d’énergie renouvelable. Elle démontre qu’un taux élevé de pénétration des énergies renouvelables dans les territoires insulaires est à portée de main. Enfin, elle couronne le savoir-faire du Groupe Akuo en matière de stockage”.

*Pour un volume utile contractualisé de 12 MWh