Disneyland Paris : mise en service de la première tranche de sa centrale en ombrières photovoltaïques

Alors que Disneyland Paris fête son 30ème Anniversaire, la destination continue son plan de transformation avec la concrétisation de ses projets d’envergure misant sur les énergies renouvelables. En ce mois d’avril 2022, la 1ère tranche de la centrale solaire est désormais opérationnelle. Elle produira 10 GWh par an – soit la consommation d’une ville de plus de 4 800 habitants. En attendant plus !

En lien avec son engagement en faveur de l’environnement en misant notamment sur les énergies renouvelables, Disneyland Paris a lancé en 2020 la construction d’une des plus grandes centrales en ombrières photovoltaïques d’Europe qui couvrira à terme son parking visiteurs soit 11 200 places de parking. Les ombrières solaires permettent à la fois de produire de l’énergie renouvelable, et d’améliorer l’expérience des visiteurs en les protégeant de la chaleur du soleil, de la pluie et de la neige.

Environ 17 % de la consommation électrique actuelle du site

Comme annoncé, plusieurs étapes structurent ce projet jusqu’en 2023. À ce jour, plus de 46 000 panneaux ont déjà été installés, couvrant plus de 7000 places de parking. Ce mois d’avril marque une nouvelle étape importante dans l’engagement environnemental de Disneyland Paris, puisque la première tranche de la centrale solaire est à présent opérationnelle et permet d’ores et déjà de produire 10 GWh par an – correspondant à la consommation d’une ville de plus de 4 800 habitants. En partenariat et co-investissement avec le groupe Urbasolar, le projet comprendra à terme 20 hectares d’ombrières photovoltaïques et 82 000 panneaux pour une production de 36 GWh par an, représentant techniquement assez d’énergie renouvelable pour alimenter environ 17 % de la consommation électrique actuelle de la destination – l’équivalent de la consommation énergétique annuelle solaire d’une ville de 17 400 habitants et réduira de 890 tonnes par an les émissions de CO2 au sein du territoire de Val d’Europe en Seine et Marne. “La mise en service de la première tranche de notre centrale photovoltaïque est une avancée majeure dans la mise en œuvre de ce projet s’inscrivant au cœur de la stratégie environnementale de Disneyland Paris et visant à une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre et à la décarbonation de son approvisionnement énergétique” a déclaré Damien Audric, Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement.

Un projet qui s’inscrit dans une politique environnementale globale

La centrale solaire en ombrières photovoltaïque s’inscrit dans la lignée des efforts constants de Disneyland Paris dans six domaines clés : réduire les émissions de gaz à effet de serre avec l’utilisation de l’énergie provenant de la géothermie, privilégier la gestion durable des déchets en diminuant par exemple l’utilisation du plastique, préserver les ressources en eau notamment grâce à une station de traitements des eaux usées, protéger et renforcer la biodiversité, développer une chaîne d’approvisionnement responsable et enfin soutenir des actions mondiales visant à préserver l’environnement pour les générations futures. Cette dynamique existe à travers l’ensemble de The Walt Disney Company avec « Disney Planet Possible », une initiative à échelle mondiale qui a pour vocation de préserver les ressources naturelles, protéger la faune et la flore, réduire le gaspillage et s’appuyer sur l’art du storytelling Disney pour créer des histoires inspirantes en lien avec la nature.