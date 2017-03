SÃ©golÃ¨ne Royal annonce l'augmentation de 35 % du tarif de rachat pour le photovoltaÃ¯que en Guadeloupe

A l’occasion de son déplacement en Guadeloupe, Ségolène Royal a tenu une réunion sur les enjeux énergétiques du territoire avec le Président du Conseil régional. La Programmation pluriannuelle de l’énergie, le développement des énergies renouvelables en zones non-interconnectées composaient, entre autres, l’ordre du jour de cette réunion.

La programmation pluriannuelle de l’énergie de Guadeloupe, établie par l’État et le Conseil régional, est sur le point d’être adoptée. La consultation du public, dernière étape avant la validation par la Région puis sa publication par décret, est en cours jusqu’au 25 mars. Sont actés : le passage de 19 % aujourd’hui à 66 % en 2023 de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité conformément à la loi de Transition énergétique pour la croissance verte – la Guadeloupe se dirige vers l’autonomie énergétique en 2030 ainsi que le développement de 100 bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Pour ce qui est du développement des énergies renouvelables en zones non-interconnectées, la ministre annonce la mise en place d’un tarif d’achat pour le photovoltaïque spécifique pour la Corse et les Outre-Mer : aujourd’hui, ce tarif est indifférencié entre la métropole et les zones non-interconnectées alors que les conditions d’exploitation sont plus contraintes sur des territoires insulaires.

L’arrêté sera publié dans les prochains jours et permettra un passage du tarif d’achat pour le photovoltaïque de 126 €/MWh à 175 €/MWh (+ 35 %). Ségolène Royal a également confirmé la mise en place de la priorité d’appel pour les énergies renouvelables sur le réseau électrique des zones non-interconnectées. Le décret sera examiné jeudi 16 mars par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).