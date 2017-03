Lancement du nouveau portail Solar-Log WEB Enerestâ„¢ Ã  l'occasion d'Intersolar 2017

De nombreux facteurs peuvent influer sur le fonctionnement de l’installation PV et conduire à une baisse ou même, dans le pire des cas, à un arrêt total de la production. Une surveillance professionnelle avec le système de gestion de l’énergie Solar-Log™ vaut de l’or.

Prêt pour l’avenir avec une nouvelle tarification et plus de fonctions

Solar-Log™ surveille en permanence et de façon fiable l’installation PV. Les dysfonctionnements sont détectés et signalés de suite avant qu’ils n’entrainent de lourdes pertes financières. L’équipement à posteriori d’une installation PV avec Solar-Log™ garantit non seulement une parfaite surveillance de l’installation mais propose aussi de nombreuses possibilités dans les domaines Smart Energy et autoconsommation. Ce système intelligent de gestion de l’énergie est à présent encore plus intelligent. A partir d’avril commence le déploiement international du tout nouveau portail Solar-Log WEB Enerest™.

Pour répondre encore mieux aux exigences des différentes catégories de clients, le portail WEB est divisé en 3 niveaux de service et de tarif. La version de base gratuite appelée Solar-Log WEB Enerest™ M, propose un outil fiable d’analyse destiné aux clients qui surveillent et gèrent eux-mêmes leur installation. La nouveauté est que l’installateur peut proposer la variante gratuite M à ses clients via son site. La version de base propose une représentation claire des productions PV ainsi que des consommateurs, une comparaison des productions de chaque onduleur et string ainsi que les messages d’erreur et de production par email.

Version XL

La version Solar-Log WEB Enerest™ L va un peu plus loin. Elle répond aux exigences des exploitants d’installations et de portails ainsi qu’aux propriétaires férus de technologie qui veulent surveiller eux-mêmes leur installation. Ici il est possible d’avoir une visualisation par Dashboard des productions PV et des bilans énergétiques. Par rapport à la version M, il est possible de rajouter une visualisation de la régulation du x% et de la gestion de la puissance ainsi qu’un aperçu de production de plusieurs installations grâce à la comparaison des installations de référence.

Avec la version XL, on peut centraliser la surveillance de plusieurs installations PV. L’installateur et le prestataire de services peuvent proposer un service attractif à leurs clients. Avec la variante Premium, les installations surveillées sont gérées par un professionnel qui analysera les messages d’erreurs. De plus, la plate-forme peut être personnalisée et propose une configuration à distance du Solar-Log par l’exploitant du portail. Le propriétaire a un accès permanent aux données de son installation et de sa production. Des rapports automatisés, la comparaison avec les données météo et une vue d’ensemble de plusieurs installations dans un espace sont quelques-unes des nombreuses fonctions de Solar-Log WEB Enerest™ XL.

Plus d’infos…