A la croisÃ©e des chemins des Sciences Humaines et Sociales et du PhotovoltaÃ¯que le 25 Avril Ã  Saclay

Le mardi 25 avril au CEA de Saclay (Orme des Merisiers – Amphi Claude Bloch) se tiendra une journée consacré à la thématique : « Sciences Huamines et Sociales et Photovoltaïque ». Le but de cette journée est de contribuer à un premier maillage de chercheurs en SHS, interfacés avec les technologues, à même de développer une meilleure compréhension des aspects humains et sociaux du développement de l’énergie solaire PV. Cet objectif passe par une reconnaissance mutuelle des travaux et des compétences des chercheurs impliqués dans – ou intéressés par – ce sujet. Il prend la forme d’une journée d’échanges entre les acteurs du PV (pouvoirs publics, industriels, chercheurs en technologie) et les chercheurs SHS de l’Université Paris-Saclay (UPSaclay) et au-delà.

Parmi les sessions proposées, on retiendra : SHS et rôle du solaire PV dans la transition énergétique, Approches disciplinaires SHS du secteur PV : l’économie, Approches SHS du secteur PV dans les territoires, Approches disciplinaires SHS du secteur PV : droit, histoire, environnement, design et pour finir Les défis du développement du solaire PV conclue par une table ronde sur le thème : Un premier bilan de la compréhension des faits sociaux impliquant l’énergie solaire est-il envisageable ? Quelles orientations futures ?

Pour s’inscrire…