SeeYouSun s’engage sur le marché de l’ajustement en concluant un partenariat avec Symphonics

L’opérateur solaire SeeYouSun, qui compte 1 500 centrales photovolaïques en portefeuille réparties partout sur le territoire, franchit une nouvelle étape dans son développement. Le groupe noue un partenariat stratégique avec Symphonics, acteur intégré de l’agrégation, de la flexibilité et de la fourniture d’énergie, et intègre le marché de l’ajustement opéré par RTE. De quoi contribuer à la stabilité du réseau électrique !

Dans un contexte de montée en puissance des énergies renouvelables et d’évolution du cadre réglementaire, SeeYouSun s’engage aux côtés de Symphonics.

Des centrales photovoltaïques au service du réseau

Depuis le 1er mars, l’opérateur solaire valorise ses actifs photovoltaïques sur le marché de l’ajustement. Une évolution qui s’inscrit dans la continuité de son positionnement d’opérateur solaire, engagé dans un photovoltaïque raisonné et ancré localement. À ce jour, 141 centrales photovoltaïques sont mobilisées dans ce dispositif, pour un volume de 21 MWc. Des premières opérations ont été réalisées dans le cadre de phases de test et de montée en puissance, démontrant la capacité des installations à contribuer concrètement à l’équilibrage du système électrique. « Notre métier ne s’arrête pas à produire de l’électricité. En tant qu’opérateur solaire, nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement à l’exploitation. Aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire en valorisant cette énergie et en contribuant concrètement à l’équilibre du réseau. C’est une évolution logique de notre modèle, au service d’un solaire utile et pleinement intégré au système énergétique » estime François Guérin, président de SeeYouSun.

Un opérateur solaire intégré, au cœur de la “ville solaire”

Fondé en Bretagne en 2016, SeeYouSun développe une vision territoriale de l’énergie : la ville solaire, où l’électricité est produite, partagée et consommée au plus près des usages. Dans cette logique, le groupe renforce ses expertises pour rendre le solaire pleinement pilotable et utile au système électrique. En parallèle de son partenariat avec Symphonics, le groupe consolide ses équipes exploitation en vue de superviser en continu les centrales, garantir leur disponibilité et assurer leur capacité à être pilotées à tout moment. L’enjeu : maintenir les installations à pleine puissance et prêtes à être activées pour répondre instantanément aux besoins du réseau. Développement, financement, conception, construction, exploitation et désormais valorisation de l’énergie : SeeYouSun maîtrise l’ensemble du cycle de vie des projets photovoltaïques, confirmant son positionnement d’opérateur solaire intégré.

Encadré

SeeYouSun développe de nouveaux services énergétiques

SeeYouSun poursuit en parallèle la structuration de ses offres énergétiques. Aux côtés de partenaires experts, dont Symphonics, l’entreprise développe des solutions de fourniture d’énergie en circuit court, notamment via l’autoconsommation collective et individuelle, ainsi que des offres de fourniture résiduelle. Des réflexions sont également en cours pour intégrer davantage le stockage aux projets solaires. Le développement des batteries constitue un levier stratégique pour valoriser l’énergie produite et renforcer la flexibilité du système électrique.