Krannich Solar renforce son expertise et accÃ©lÃ¨re sur le stockage avec lâ€™arrivÃ©e de Nicolas Randria

Dans un contexte de transformation rapide du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie solaire, Krannich Solar poursuit sa dynamique de dÃ©veloppement et annonce lâ€™arrivÃ©e de Nicolas Randria en tant que Responsable du dÃ©veloppement du stockage et des solutions IRVE (infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques).

La nomination de Nicolas Randria sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie de montÃ©e en puissance de Krannich sur les enjeux clÃ©s du secteur, notamment le stockage de lâ€™Ã©nergie et les nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires qui en dÃ©coulent.Â Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas Randria aura pour mission de structurer et dÃ©velopper lâ€™offre stockage et IRVE de lâ€™entreprise, tout en accompagnant les clients dans la comprÃ©hension des Ã©volutions rÃ©glementaires. Son expertise reconnue sur ces sujets constituera un atout majeur pour anticiper les mutations du marchÃ© et sÃ©curiser les projets. Â« Lâ€™arrivÃ©e de Nicolas sâ€™inscrit dans notre volontÃ© dâ€™accompagner nos clients au plus prÃ¨s des transformations du secteur. Le stockage, le pilotage et les infrastructures de recharge sont aujourdâ€™hui des leviers essentiels pour maximiser la valeur des installations solaires et rÃ©pondre aux nouveaux usages Ã©nergÃ©tiques Â», confie Michael Godet.

Une arrivÃ©e pour dynamiser le PACTE

Au-delÃ de son expertise technique et rÃ©glementaire, Nicolas Randria apportera Ã©galement une Ã©nergie nouvelle Ã lâ€™organisation. Sa capacitÃ© Ã fÃ©dÃ©rer, sa fraÃ®cheur et son enthousiasme contribueront Ã renforcer la qualitÃ© dâ€™accompagnement proposÃ©e aux clients partenaires de Krannich. Cette arrivÃ©e illustre concrÃ¨tement la mise en Å“uvre de la vision portÃ©e par Krannich Solar France Ã travers son PACTE et ses cinq orientations :

ProximitÃ© avec ses clients et partenaires

Accompagnement dans un environnement de plus en plus complexe

Confiance dans les relations et les solutions proposÃ©es

Transparence face aux Ã©volutions du marchÃ©

Expertise technique et rÃ©glementaire renforcÃ©e

En consolidant ses compÃ©tences sur des segments en forte croissance, Krannich Solar confirme sa volontÃ© dâ€™Ãªtre un acteur de rÃ©fÃ©rence, capable dâ€™anticiper les Ã©volutions du marchÃ© et dâ€™apporter des solutions concrÃ¨tes et durables Ã ses clients.