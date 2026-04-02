AgrivoltaÃ¯sme : TSE signe un partenariat avec Epiterre au congrÃ¨s de la FNSEA

Depuis 2019, la FNSEA et Imaginâ€™Rural, association qui participe Ã la mise en Å“uvre des politiques publiques et des projets de dÃ©veloppement privÃ©s notamment dans le domaine de lâ€™agriculture, propose aux entreprises et collectivitÃ©s une offre de conception de projets de territoire avec des agriculteurs, pour valoriser et produire des services environnementaux avec la marque Epiterre. Pour mieux structurer et dÃ©velopper la dÃ©marche, Epiterre est mÃªme devenue une sociÃ©tÃ© fin 2021.

En ce dÃ©but de printemps 2026 et Ã lâ€™occasion du congrÃ¨s de la FNSEA Ã Caen, TSE, spÃ©cialiste de l’agrivoltaÃ¯sme, a officialisÃ© la signature dâ€™un partenariat avec Epiterre, prÃ©sidÃ© par Arnaud Rousseau, pour accompagner le dÃ©veloppement de projets agrivoltaÃ¯ques au service des agriculteurs, de la performance agronomique et de la transition des territoires.

MickaÃ«l Carlot, directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ© au dÃ©veloppement de TSE dÃ©clareÂ : Â«Â TSE est heureux de signer cet accord qui doit nous permettre de toujours mieux construire nos contrats avec les agriculteurs et de bÃ©nÃ©ficier de lâ€™expertise dâ€™Epiterre pour nos projets environnementaux de territoire.Â Â»

Ã€ travers ce partenariat, TSE confirme sa volontÃ© de co-construire des solutions adaptÃ©es aux enjeux agricoles et environnementaux avec les acteurs du monde agricole.