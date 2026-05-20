SeeYouSun organise les Rencontres Solaire & Territoires, le 10 juin Ã  Rennes

Ã€ lâ€™occasion de ses 10 ans, lâ€™opÃ©rateur solaire SeeYouSun rÃ©unira Ã Rennes lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique lors des Rencontres Solaire & Territoires. Acteurs publics, partenaires financiers, entreprises, dÃ©cideurs, Ã©lus, collectifs citoyens… prÃ¨s de 300 participants sont attendus le 10 juin prochain pour un aprÃ¨s-midi de rencontres, de tables rondes et dâ€™Ã©changes, autour de solutions concrÃ¨tes pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables dans les territoires. Un Ã©vÃ©nement national dÃ©diÃ© Ã lâ€™avenir de lâ€™Ã©nergie solaireÂ !

Si la publication rÃ©cente de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE 3) a confirmÃ© le rÃ´le structurant des Ã©nergies renouvelables dans la trajectoire Ã©nergÃ©tique franÃ§aise, sa traduction opÃ©rationnelle reste encore marquÃ©e par des incertitudes et des arbitrages qui peinent Ã se stabiliser, dans un contexte gÃ©opolitique et Ã©nergÃ©tique particuliÃ¨rement mouvant. Dans le mÃªme temps, lâ€™essor du stockage dâ€™Ã©nergie, des mÃ©canismes de flexibilitÃ© et de lâ€™autoconsommation collective accÃ©lÃ¨re la transformation du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Lâ€™Ã©nergie ne se limite plus Ã Ãªtre produite : elle doit dÃ©sormais Ãªtre pilotÃ©e, partagÃ©e et valorisÃ©e localement, au plus prÃ¨s des usages et des territoires.

SeeYouSun, un acteur de rÃ©fÃ©rence au cÅ“ur dâ€™un marchÃ© en mutation

Dans ce contexte, SeeYouSun, opÃ©rateur solaire qui compte plus de 1 500 centrales en France, a choisi de marquer ses 10 ans en organisant les Rencontres Solaire & Territoires. Cet Ã©vÃ©nement, qui entend rÃ©unir les acteurs de lâ€™Ã©cosystÃ¨me, vise Ã :

favoriser le partage de retours dâ€™expÃ©rience

contribuer Ã lâ€™identification de solutions concrÃ¨tes pour accompagner lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans le fonctionnement du marchÃ© et des territoires.

Tables rondes, showroom solutions et remise de trophÃ©es

Lâ€™aprÃ¨s-midi sâ€™articulera autour de plusieurs temps forts.

14hÂ â€“ Remise des trophÃ©es Ville Solaire

Cette sÃ©quence mettra Ã lâ€™honneur des projets exemplaires portÃ©s par des collectivitÃ©s et entreprises engagÃ©es dans la transition Ã©nergÃ©tique. Les TrophÃ©es Ville Solaire distingueront des rÃ©alisations concrÃ¨tes et reproductibles, qui participent Ã faire Ã©merger de nouveaux modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques locaux au service des territoires et des usages.

14h30 â€“ Tables rondes dâ€™experts

Deux tables rondes rÃ©uniront des intervenants de premier plan, mÃªlant expertise technique, analyse des transformations en cours et retours dâ€™expÃ©rience terrain.

Table ronde 1 : Le nouveau marchÃ© de lâ€™Ã©nergie : dÃ©carboner les usages et flexibiliser le systÃ¨me

Fabien ChonÃ©, co-fondateur de Direct Energie, prÃ©sident de Fabelsi

Xavier Daval, expert international du solaire, CEO kiloWattsol

Louis-Pierre Geffray, directeur du programme transports â€“ Services du Premier ministre

RÃ©mi Heurlin, directeur rÃ©gional Bretagne, Banque des Territoires

Table ronde 2 : De consommateur Ã acteur : les nouvelles dÃ©mocraties Ã©nergÃ©tiques

Catherine El Arouni, Directrice gÃ©nÃ©rale Enercoop

Samuel Faure, Responsable dâ€™Investissement â€“ Energie PartagÃ©e

FranÃ§ois Gemenne, chercheur, politologue, membre du GIEC et professeur Ã HEC

Richard Chamaret, maire de MÃ©ral et prÃ©sident de Territoire dâ€™Ã©nergie Mayenne

16h â€“ Animations business et espace dâ€™exposition

Les participants dÃ©couvriront des solutions concrÃ¨tes et opÃ©rationnelles au service de la transition Ã©nergÃ©tique Ã travers plusieurs univers thÃ©matiques.Â Un premier espace sera consacrÃ© Ã lâ€™Ã©nergie, cÅ“ur de mÃ©tier de SeeYouSun. Il mettra en avant lâ€™ensemble des expertises de lâ€™entreprise sur la chaÃ®ne de valeur des projets solaires et dâ€™Ã©lectromobilitÃ© : dÃ©veloppement, conception, financement, construction, exploitation et valorisation de lâ€™Ã©nergie produite. Un deuxiÃ¨me espace portera sur les mobilitÃ©s, avec des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (IRVE), couplÃ©es Ã des dispositifs de production et de stockage, supervisÃ©s et optimisÃ©s en temps rÃ©el. Un troisiÃ¨me espace mettra en lumiÃ¨re les halles sportives solairesÂ dÃ©veloppÃ©es par SeeYouSun, que ce soit en rÃ©novation et couverture de sites existants ou en construction de nouvelles infrastructures solaires dÃ©diÃ©es au padel. Enfin, un espace dÃ©diÃ© Ã lâ€™accompagnement prÃ©sentera les dispositifs mis Ã disposition par SeeYouSun pour fÃ©dÃ©rer les parties prenantes autour des projets solaires, valoriser et faire rayonner les rÃ©alisations.Â Un cocktail networking viendra complÃ©ter ce dispositif afin de favoriser les Ã©changes, les dÃ©monstrations et lâ€™Ã©mergence de nouveaux partenariats.