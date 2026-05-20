Les lacunes du rÃ©seau de transport commencent Ã  freiner l’intÃ©gration rapide des Ã©nergies renouvelables en Inde

En Inde, le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dÃ©passe dÃ©sormais la capacitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique Ã absorber la production nÃ©cessaire. Au premier trimestre 2026, les contraintes de transport ont reprÃ©sentÃ© prÃ¨s des deux tiers des pertes totales d’Ã©nergie renouvelable, soit 300 gigawattheures (GWh). Ce dÃ©calage croissant entre le dÃ©veloppement rapide des projets solaires et la lenteur des infrastructures de transport constitue aujourd’hui le principal risque opÃ©rationnel pour l’objectif national de 500 gigawatts (GW) d’Ã©lectricitÃ© non fossile d’ici 2030.

Au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es, l’Inde n’a atteint qu’environ 80 % de ses objectifs annuels de transport d’Ã©lectricitÃ©. Ce dÃ©ficit a engendrÃ© un retard croissant. Pour l’exercice financier 2026-2027, le gouvernement estime avoir besoin de 61Â 411 kilomÃ¨tres de circuits supplÃ©mentaires de capacitÃ© du rÃ©seau de transport interÃ©tatique (ISTS) d’ici l’exercice financier 2029-2030.

Le risque d’exÃ©cution est dÃ©sormais au cÅ“ur du problÃ¨me. Ã€ l’Ã©chelle nationale, prÃ¨s d’un projet ISTS sur quatre accuse un retard d’un an, voire plus. Les principaux facteurs en sont les litiges fonciers, le morcellement des propriÃ©tÃ©s, les autorisations de dÃ©forestation et de prÃ©servation de la biodiversitÃ©, ainsi que la raretÃ© des fournisseurs mondiaux de composants pour lignes Ã courant continu haute tension (CCHT). Il s’agit de problÃ¨mes structurels que les seuls capitaux ne permettront pas de rÃ©soudre rapidement.

Ce problÃ¨me est aggravÃ© par la nature du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en Inde. Le Rajasthan, au sein du rÃ©seau rÃ©gional nord, et le Gujarat, au sein du rÃ©seau rÃ©gional ouest, concentrent l’essentiel des capacitÃ©s solaires et Ã©oliennes Ã grande Ã©chelle du pays. Cette forte concentration de capacitÃ©s, conjuguÃ©e aux retards des infrastructures de transport et d’Ã©vacuation, engendre de longues files d’attente aux principaux points de collecte. En moyenne, les projets dont la mise en service est prÃ©vue pour l’exercice 2026-2027 subissent des retards de raccordement de quatre Ã cinq mois, certaines stations du Rajasthan enregistrant des dÃ©lais d’attente nettement plus longs.

Le dÃ©calage entre le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables et les Ã©chÃ©anciers de transport persistera si l’on maintient le statu quo. Les rÃ©formes de la planification Ã long terme doivent s’orienter vers un modÃ¨le oÃ¹ la production et le transport sont planifiÃ©s de maniÃ¨re optimale, plutÃ´t que vers une planification du transport constamment rÃ©active aux besoins des producteurs. ParallÃ¨lement, l’introduction progressive de signaux de marchÃ© plus forts sera essentielle pour orienter les dÃ©cisions d’implantation des centrales, amÃ©liorer l’utilisation du rÃ©seau et, Ã terme, favoriser une expansion du systÃ¨me Ã moindre coÃ»t.

Les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) dans les stations de cogÃ©nÃ©ration d’Ã©nergies renouvelables constituent le levier le plus crÃ©dible Ã court terme. Les aspects techniques et infrastructurels nÃ©cessaires Ã l’intÃ©gration des BESS sont en place, mais l’absence de rÃ©glementation et de modÃ¨le Ã©conomique viable peut freiner leur dÃ©ploiement pour renforcer le rÃ©seau de transport et Ã©viter les dÃ©lestages associÃ©s.