Mersen signe un contrat avec Vulcan Energy dans le cadre du projet dâ€™industrie europÃ©enne des batteries

Mersen vient dâ€™annoncer, la signature dâ€™un contrat de plusieurs millions dâ€™euros avec Vulcan Energy pour la fourniture dâ€™une unitÃ© Eco&FLEXÂ® destinÃ©e au projet Lionheart, premier projet commercial intÃ©grÃ© dâ€™Europe dans le domaine du lithium et des Ã©nergies renouvelables.

Lâ€™unitÃ© sera installÃ©e sur le site industriel de Vulcan Energy Ã Francfort en Allemagne, oÃ¹ elle contribuera Ã la conversion du chlorure de lithium en hydroxyde de lithium, produit essentiel Ã la fabrication des batteries pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Elle permettra Ã la fois de valoriser le chlore gÃ©nÃ©rÃ© au cours du procÃ©dÃ© et dâ€™en rÃ©cupÃ©rer lâ€™Ã©nergie, amÃ©liorant ainsi la performance environnementale globale de lâ€™installation.

Mersen a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ© pour son savoir-faire unique associant lâ€™utilisation de son graphite isostatique de haute qualitÃ© Ã une imprÃ©gnation carbone spÃ©cifique dÃ©veloppÃ©e par le Groupe qui permet dâ€™atteindre un trÃ¨s haut niveau de puretÃ© dâ€™acide chlorhydrique â€“ essentiel pour la production de lithium destinÃ© au marchÃ© des batteries pour vÃ©hicules Ã©lectriques.

Lors de la signature du contrat, Luc Themelin, Directeur GÃ©nÃ©ral de Mersen a dÃ©clarÃ© : Â«â€¯Ce contrat renforce le positionnement de Mersen sur des marchÃ©s liÃ©s Ã la transition Ã©nergÃ©tique. Il illustre la capacitÃ© du Groupe Ã mettre ses technologies au service de projets industriels innovants et exigeants. GrÃ¢ce Ã notre technologie Eco&FLEXÂ® et notre expertise unique en graphite isostatique et imprÃ©gnation carbone, nous contribuons Ã la production dâ€™un lithium durable rÃ©pondant aux plus hauts standards de puretÃ© pour le marchÃ© des batteries.â€¯Â»