SeeYouSun, le solaire tous azimuts dans les villes

SeeYouSun structure une offre solaire inédite sur le marché de l’énergie Stationnement & mobilités, sport & loisirs, projets immobiliers, et aussi maisons solaires : le spécialiste de l’ombrière photovoltaïque entend inventer et faire vivre les premières villes solaires. Pour SeeYouSun, dans les villes, le 21ème siècle sera solaire oui ne sera pas !

À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales, SeeYouSun, groupe d’origine bretonne spécialisé dans le photovoltaïque, a dévoilé son nouveau positionnement stratégique. Après 8 années d’existence, 2 levées de fonds et une croissance de 100% l’an dernier, l’énergéticien prend un nouveau cap. SeeYouSun structure une offre solaire inédite pour inventer et faire vivre les premières villes solaires. Bornes de recharge électriques, stations de sport autonomes en énergie, autoconsommation individuelle et collective… La pépite rennaise entend maximiser l’impact de l’énergie solaire produite pour recréer des dynamiques sociales fortes partout dans les territoires. “ SeeYouSun se positionne aujourd’hui comme créateur de systèmes solaires. Notre histoire, nous l’avons débutée il y a 8 ans avec la conviction qu’il était urgent de changer de modèle et la volonté d’entreprendre autrement. Face au mur énergétique à venir, produire localement est le début du réenchantement de nos territoires. Une unité de production d’énergie est le point de départ de multiples usages à impacts positifs : décarbonation des mobilités, fourniture d’énergie de proximité, équipements sportifs autonomes…” s’enthousiasme François Guérin, président de SeeYouSun.

Une offre solaire globale et multi-cibles, en 4 thématiques

En moins de 10 ans, SeeYouSun a développé 800 projets solaires avec 600 communes, pour une puissance de 200 MWc installés. D’ici 2025, SeeYouSun prévoit de disposer de 8 000 installations. Les raisons de ce succès éclair ? Une approche singulière du solaire, fondée sur la volonté de maximiser l’utilité et l’impact de l’énergie produite en en faisant le vecteur de nouveaux produits et usages. À Poursay-Garnaud (17) par exemple, l’ombrière photovoltaïque sert de halle pour le marché. À Saint-Grégoire (35), la solarisation de 2 360 m² de surface déjà urbanisée a permis l’installation de 20 bornes de recharge et l’aménagement d’un bike park. À Lanmeur (29), une station de fitness autonome en énergie a vu le jour. Porté par un trio d’entrepreneurs, le groupe breton accélère et structure une offre globale en 4 thématiques pour transformer ses installations solaires en hub de services de proximité.

Stationnement & mobilités

Pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur transition énergétique, SeeYouSun déploie une offre complète en matière de mobilités. L’énergéticien, qui s’est d’abord spécialisé dans les ombrières photovoltaïques de parking, propose également ses propres bornes de recharge électriques et les premières stations vélos sécurisées, autonomes en énergie, pensées et fabriquées en France. Dans le Finistère, la commune de Locquirec a installé en août 2023 deux stations REV, dans le but de désengorger son centre-bourg et de favoriser la mobilité active. Ces stations, d’une surface au sol de 10 à 30 m², proposent la location autonome de vélos électriques (jusqu’à 18 vélos), assurent un service de recharge électrique des voitures et produisent de l’énergie photovoltaïque (jusqu’à 9 kWc). Elles sont fabriquées en France à base de containers maritimes recyclés.

Sports & loisirs

Grâce à la production et au partage de l’énergie solaire, SeeYouSun propose également différentes solutions pour développer les équipements sportifs et de loisirs. La première d’entre elles consiste à couvrir les halles de plein air (boulodromes, tennis, tirs à l’arc, etc.) à l’aide d’ombrières photovoltaïques, afin de permettre une plus grande accessibilité de ces espaces de jeu, tout en produisant de l’énergie décarbonée. De façon plus originale, SeeYouSun met également à disposition des installations sportives autonomes en énergie, favorisant le bien-être et l’accès au sport dans les territoires, tout en renforçant le lien social :

- des stations de sport-santé. Fabriquées en France à l’aide de conteneurs maritimes recyclés, les stations de fitness de 30 m² renferment 5 appareils de sport et sont accessibles en continu sur abonnement ;

- des terrains de padel solarisés, pour répondre au nouvel engouement suscité par ce sport intergénérationnel.

Toutes ces infrastructures sont 100% financées par SeeYouSun via le tiers-investissement et 100% autonomes en énergie.

Projets immobiliers

Pour compléter son offre à destination des professionnels, SeeYouSun a lancé un nouveau service à l’été 2024. À rebours des méthodologies traditionnelles, l’opérateur propose de concevoir un projet immobilier en prenant comme point d’entrée le cahier des charges énergétiques. L’objectif est de maximiser la production d’énergie du bâtiment pour mettre en place un partage de l’énergie produite et pour donner vie à un espace mixte, qui mêle activités économiques, lieux de vie et de loisirs, ou encore hub de mobilités : services développés par SeeYouSun.

Acigné (35) accueillera le premier parc d’activités solaire

À Acigné, SeeYouSun entame une petite révolution dans le secteur immobilier. Le groupe travaille sur le premier parc d’activités solaire. L’orientation des toitures et les façades sont d’abord pensées pour maximiser la production énergétique. D’une superficie de 815 m² pour une surface solarisée de 1 030 m², le bâtiment doit accueillir un espace de stockage occupé par SeeYouSun, des stations vélos autonomes ainsi que des bornes de recharge VL. L’énergie produite sera également valorisée en circuit court à travers l’autoconsommation collective. Le projet qui est mené en partenariat avec Rennes Métropole, la ville d’Acigné et l’Atelier Terra Architecture, devrait voir le jour fin 2025.

Maisons solaires

Avec seulement 3% des foyers équipés de panneaux solaires, le marché du photovoltaïque reste relativement confidentiel en France. Pour démocratiser la production et la consommation d’énergie solaire chez les particuliers, SeeYouSun lance une offre totalement disruptive qui lève les freins à l’installation et fait entrer les quartiers dans l’autoconsommation collective. Il s’agit du tout premier abonnement solaire 100% en location, sans option d’achat, sans engagement et rentable dès la première année. Concrètement, le particulier ne paie que l’énergie qu’il consomme (qui est l’énergie la plus rentable) et ne s’occupe ni de technique ni de logistique. SeeYouSun assure l’installation, la maintenance et la surpervision de la centrale solaire sans frais caché et prend intégralement en charge la revente des surplus produits, via des boucles d’autoconsommation collectives. Un dispositif gagnant-gagnant pour rendre accessible et diffuser l’énergie solaire partout dans les territoires !