VIDEO/CÃ©dric Philibert, expert Ã¨s renouvelables et climat au journal mÃ©tÃ©o de France le 20 novembre dernier

Le 20 novembre dernier, le journal météo de France 2 a réalisé un focus sur les EnR. Convié pour l’occasion, Cédric Philibert un expert du sujet, chercheur à l’IFRI. Le sachant a dû répondre à cette question : « Si nous nous reposons uniquement sur les énergies renouvelables pour obtenir notre électricité, ne va-t-on pas courir le risque de rupture d’alimentation quand il n’y a ni vent, ni soleil ? ». Cédric Philibert admet « qu’il est assez difficile d’aller vers 100% de renouvelables. Si l’on va à 95%, nous avons toujours quelques jours dans l’année, cela peut être une semaine, deux ou voire trois semaines dans l’hiver, où pendant quelques jours consécutifs on n’a pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de vent sur l’ensemble du territoire. Et l’on a des stockages qui seront assez vite insuffisants pour répondre aux besoins. Donc on aura toujours des centrales thermiques dans lesquelles on peut brûler quelque chose. On va brûler du gaz fossile et ce n’est pas si grave parce que ce ne sera pas beaucoup de gaz sur l’année. A terme, si l’on veut aller vers le 100% renouvelable, on remplacera ce gaz fossile par du biogaz ou de l’hydrogène renouvelable. Mais ça, c’est quelque chose qu’il faudra trouver quand on arrivera à près de 100% de renouvelables ; Et on n’y est pas du tout pour l’instant ». CQFD !