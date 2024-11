Axpo remporte deux appels d’offres pour 163 MW d’Ã©nergie verte en France

Les divisions solaire et éolienne d’Axpo ont obtenu une capacité combinée de 163 mégawatts (MW) dans le cadre de deux récents appels d’offres publics organisés par le gouvernement français. Ces résultats renforcent la position d’Axpo en tant que producteur international de premier plan d’énergies renouvelables et contribuent de manière significative à l’expansion de la production d’électricité respectueuse du climat en Europe.

Dans le cadre des appels d’offres annoncés en novembre par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), la division solaire d’Axpo, par l’intermédiaire de sa filiale Urbasolar, a obtenu la deuxième plus grande capacité attribuée en France : 124 MWc. Cette capacité est répartie sur 20 projets photovoltaïques au sol, agricoles et flottants situés dans neuf régions de France. Antoine Millioud, responsable de la division solaire d’Axpo et directeur général d’Urbasolar, a commenté l’appel d’offres : « Avec cet appel d’offres, la capacité solaire cumulée attribuée par Urbasolar a dépassé 1,7 gigawatt depuis le début des appels d’offres de la CRE il y a plus de dix ans. Nous sommes heureux d’obtenir la deuxième plus grande capacité du pays et nous restons déterminés à tirer parti de notre vaste expérience et de notre expertise pour réaliser des projets de pointe qui favorisent la transition énergétique. »

En outre, la division éolienne d’Axpo, par l’intermédiaire de sa filiale Volkswind, a obtenu 39 MW dans le cadre d’un appel d’offres distinct, qui comprend quatre projets de parcs éoliens. Ces projets joueront un rôle important dans l’amélioration de l’approvisionnement local en énergie renouvelable et dans la réalisation des objectifs énergétiques ambitieux de la France. Katja Stommel, responsable de la division éolienne d’Axpo et PDG de Volkswind, a déclaré : « Ce prix renforce la position d’Axpo dans le domaine de l’énergie éolienne : « Ce prix renforce l’engagement d’Axpo en faveur de l’énergie éolienne en France. Au fil des ans, nous avons constitué un solide portefeuille de projets éoliens, en associant l’expertise locale au savoir-faire international. Les projets récompensés reflètent notre engagement en faveur de solutions énergétiques durables et innovantes, au bénéfice des communautés dans lesquelles nous opérons. »