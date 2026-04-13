SeeYouSun fÃªte ses dix ans en organisant Â« Les Rencontres Solaire et Territoires Â» le 10 juin prochain Ã  Rennes

A l’occasion de ses 10 ans, SeeYouSun organise le 10 juin Ã Rennes un Ã©vÃ©nement dÃ©diÃ© Ã l’avenir de l’Ã©nergie. L’Ã©vÃ©nement rÃ©unira lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me : acteurs publics, partenaires financiers, entreprises, dÃ©cideurs et collectifs citoyens engagÃ©s dans la transition Ã©nergÃ©tique. Au programme :

14h : remise des Premiers TrophÃ©es Ville Solaire

Ces trophÃ©es ont vocation Ã valoriserÂ des rÃ©alisations exemplaires contribuant au dÃ©veloppement de la ville solaireÂ : infrastructures photovoltaÃ¯ques, projets Ã©nergÃ©tiques territoriaux ou initiatives associant production dâ€™Ã©nergie locale, nouveaux usages et mobilitÃ©s dÃ©carbonÃ©es. Ils mettront Ã lâ€™honneur desÂ collectivitÃ©s, entreprises et partenaires engagÃ©sÂ dans la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.

14h30 : tables rondes qui mÃªleront dÃ©cryptages techniques et prises de parole inspirantes, avec des intervenants de premier plan

Table ronde 1. Le nouveau marchÃ© de lâ€™Ã©nergie : dÃ©carboner les usages et flexibiliser le systÃ¨me 14h30 – 15h15

La transition Ã©nergÃ©tique entre dans une nouvelle phase. Lâ€™enjeu nâ€™est plus seulement de produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, mais dâ€™accompagner lâ€™Ã©lectrification des usages : mobilitÃ©s, industrie, chauffage ou infrastructures numÃ©riques. Dans le mÃªme temps, les Ã©nergies renouvelables sont devenues matures et compÃ©titives. La publication rÃ©cente de la PPE 3 (Programmation Plurianuelle de l’Energie) a confirmÃ© leur rÃ´le de pilier du mix Ã©nergÃ©tique. Reste dÃ©sormais Ã faire Ã©voluer le marchÃ© de lâ€™Ã©nergie pour passer dâ€™une logique de contrainte Ã une logique dâ€™opportunitÃ©, en intÃ©grant pleinement les Ã©nergies renouvelables dans le systÃ¨me Ã©lectrique.

Table ronde 2. De consommateur Ã acteur : la nouvelle dÃ©mocratie Ã©nergÃ©tique 15h15 – 16h

Lâ€™Ã©nergie structure nos sociÃ©tÃ©s : industrie, mobilitÃ©s, numÃ©rique, services publics, vie quotidienne. Pourtant, elle reste souvent perÃ§ue comme un sujet lointain, rÃ©duit Ã une facture ou Ã des dÃ©bats techniques. La transition Ã©nergÃ©tique change la donne. Partout Ã©mergent de nouveaux dispositifs qui permettent aux citoyens, aux collectivitÃ©s et aux acteurs Ã©conomiques de prendre part Ã la production et Ã la gestion de lâ€™Ã©nergie : autoconsommation collective, financement participatif, pilotage de la consommation ou projets Ã©nergÃ©tiques territoriaux. Comment diffuser ces modÃ¨les Ã grande Ã©chelle et lever les freins techniques, administratifs et culturels qui empÃªchent encore de nombreux acteurs de sâ€™en saisir ?

16h : animations business avec un studio vidÃ©o, un showroom solutions solaires et un cocktail-networking pour favoriser les Ã©changes et partenariats

Pour les 10 ans de SeeYouSun, lâ€™Ã©nergie entre dans une nouvelle Ã¨re oÃ¹ sâ€™intÃ¨grent de nouveaux modÃ¨les autour dâ€™un mantraÂ : Â«Â Le futur sera local et distribuÃ©Â Â».