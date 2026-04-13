La Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie publie ses recommandations pour optimiser le soutien public aux EnR et au stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©

Les services de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) ont participÃ© Ã cinq ateliers dans le cadre de la mission menÃ©e par Jean-Bernard LÃ©vy et Thierry Tuot sur le soutien public aux Ã©nergies renouvelables et au stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©. ParticuliÃ¨rement proactive sur ces enjeux, la CRE avait placÃ© en tÃªte de ses orientations stratÃ©giques Ã 2030 publiÃ©es en juin 2025 : Â« garantir lâ€™efficience Ã©conomique dans la transformation du mix Ã©nergÃ©tique Â». Elle vient de publier ses 25 recommandations prioritaires formulÃ©es au cours de ces cinq ateliers. AnalyseÂ !

Dans le contexte budgÃ©taire actuel, et comme elle lâ€™a dÃ©jÃ indiquÃ© dans plusieurs rapports et dÃ©libÃ©rations, la CRE considÃ¨re quâ€™il est indispensable de trouver des voies pour optimiser le soutien public aux Ã©nergies renouvelables (EnR). Elle tient toutefois Ã rappeler que ces derniÃ¨res sont essentielles pour assurer une plus grande rÃ©silience de notre systÃ¨me Ã©lectrique et pour prÃ©parer lâ€™avenir de lâ€™Ã©conomie dÃ©carbonÃ©e.

La CRE estime que les EnR sont essentielles pour assurer une plus grande rÃ©silience de notre systÃ¨me Ã©lectrique

Les mÃ©canismes de soutien devront donc Ãªtre adaptÃ©s pour suivre les besoins du systÃ¨me, tout en prÃ©servant la lisibilitÃ©, la prÃ©visibilitÃ© et la stabilitÃ© du cadre pour permettre aux filiÃ¨res de se projeter et dâ€™investir sur le long terme. DÃ¨s lors, la CRE insiste sur un point : les mesures relatives aux contrats passÃ©s doivent nâ€™Ãªtre engagÃ©es que lorsque lâ€™enjeu, notamment Ã©conomique, est significatif. Câ€™est le cas par exemple des mesures relatives aux contrats Â« S6/S10 Â» prÃ©vues dans la loi de finances pour 2026, que la CRE se tient prÃªte Ã instruire dÃ¨s que les textes dâ€™application auront Ã©tÃ© publiÃ©s. ParallÃ¨lement, la CRE a lancÃ© un audit sur les premiÃ¨res installations Ã©oliennes en mer et pourra Ã©ventuellement Ã©mettre des recommandations sur ces parcs. La CRE considÃ¨re par ailleurs que la recherche de lâ€™efficience du soutien public doit sâ€™entendre comme la recherche de lâ€™efficience Ã©conomique Ã lâ€™Ã©chelle de la collectivitÃ© dans son ensemble et non pas uniquement Ã celle du budget de lâ€™Etat. Elle formule ainsi des recommandations visant Ã sÃ©lectionner Ã la fois les projets qui sont les plus bÃ©nÃ©fiques pour le systÃ¨me et ceux qui seront les plus compÃ©titifs.

Tenant compte de ces diffÃ©rents enjeux, la CRE formule 25 recommandations pour optimiser le soutien public aux Ã©nergies renouvelables, autour de quatre piliers :

1/ Tirer pleinement partie de la concurrence et de la maturitÃ© de la filiÃ¨re EnR terrestre, en :

- adaptant rÃ©guliÃ¨rement les prix plafonds des appels dâ€™offres selon lâ€™Ã©volution des conditions Ã©conomiques ;

- rÃ©duisant le nombre de pÃ©riodes dâ€™appels dâ€™offres pour augmenter la pression concurrentielle ;

- supprimant ou rehaussant la limite maximale de 250 MWc de projets photovoltaÃ¯ques (PV) sur terrains agricoles, qui sont les plus compÃ©titifs ;

- rÃ©interrogeant les contraintes actuelles sur la hauteur des parcs Ã©oliens terrestres ;

- favorisant le dÃ©veloppement des PPA, notamment pour les technologies les plus matures.

2/ Retenir de nouvelles approches pour sÃ©lectionner les installations les plus bÃ©nÃ©fiques dâ€™un point de vue systÃ¨me, câ€™est-Ã -dire inciter les installations Ã amÃ©liorer leur profil de production en fonction des besoins du systÃ¨me et analyser leur efficience en coÃ»ts complets par MWh utile (seulement les MWh soutenus correspondant Ã une production effective, donc hors MWh soutenus via la prime pour prix nÃ©gatifs), en :

- faisant Ã©voluer le nombre dâ€™heures Ã prix nÃ©gatifs pris en compte par la prime via lâ€™ajout dâ€™une franchise de deux heures par jour sans compensation, voire en envisageant Ã terme la suppression de la compensation. Cette mesure vise Ã favoriser les projets couplant PV et stockage ;

- adoptant un M0 mensuel non pondÃ©rÃ© dans les appels dâ€™offres neutre et PV ;

- incitant les installations Ã produire lors des mois pendant lesquels les prix sont les plus Ã©levÃ©s, par exemple au travers dâ€™une prime annuelle de performance ;

- rÃ©formant lâ€™arrÃªtÃ© S21 pour limiter le coÃ»t liÃ© au dÃ©veloppement du tout petit PV ;

- finalisant les incitations Ã sâ€™arrÃªter pendant les pÃ©riodes de prix nÃ©gatifs et en Ã©largissant ce cadre Ã des plus petites installations ;

- mettant en place une couverture Ã terme des volumes soutenus via le rÃ©gime de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration â€“ un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt a Ã©tÃ© lancÃ© sur ce sujet par la CRE en dÃ©but dâ€™annÃ©e.

3/ Sur lâ€™Ã©olien en mer, cibler en prioritÃ© les projets les plus accessibles avant les plus ambitieux dâ€™un point de vue technologique, en :

- privilÃ©giant les zones permettant les projets les plus compÃ©titifs (en prioritÃ© la faÃ§ade Manche) ;

- tempÃ©rant le dÃ©veloppement de parcs flottants, moins matures, sans y mettre un terme pour autant ;

- lanÃ§ant en 2026 les appels dâ€™offres des projets les plus simples ; – retenant un modÃ¨le de permitting qui viserait Ã ce que les appels dâ€™offres portent sur des projets ayant dÃ©jÃ reÃ§u toutes les autorisations nÃ©cessaires ;

- cherchant Ã rÃ©duire la longueur totale des raccordements pour en baisser le coÃ»t.

4/ Optimiser le raccordement et lâ€™accÃ¨s au rÃ©seau : traiter lâ€™engorgement contractuel des gestionnaires de rÃ©seaux tout en gardant en visibilitÃ© quâ€™il nâ€™y a pas dâ€™engorgement physique dâ€™ampleur, en :

- en optimisant les rÃ¨gles de dimensionnement du rÃ©seau, grÃ¢ce Ã : o la mise en cohÃ©rence des objectifs rÃ©gionaux avec la PPE ;

o la poursuite du Â« dimensionnement optimal Â» du rÃ©seau de transport (qui consiste Ã rÃ©aliser des Ã©crÃªtements ponctuels dâ€™EnR) et son extension aux rÃ©seaux de distribution ;

o au dÃ©veloppement du pilotage de la production photovoltaÃ¯que en basse tension avec une puissance supÃ©rieure Ã 36 kVA ;

- en rÃ©formant la facturation du raccordement pour Ã©viter les effets de marche favorisant la basse tension au travers de :

o la suppression des effets de seuil dans la prise en charge par le TURPE des coÃ»ts de raccordements entre BT et HTA ;

o la suppression de lâ€™exonÃ©ration de quote-part S3RENR en basse tension supÃ©rieure Ã 36 kVA ;

o lâ€™Ã©ventuelle rÃ©duction du niveau de rÃ©faction pour les EnR ;

- en permettant le raccordement et un accÃ¨s au rÃ©seau optimisÃ© des sites de stockage au travers de plusieurs Ã©volutions des prescriptions techniques et tarifaires applicables :

o la possibilitÃ© pour les sites hybrides (PV + stockage) dont la puissance installÃ©e dÃ©passe 17 MW de se raccorder en HTA, Ã la condition quâ€™ils limitent la puissance injectÃ©e sur le rÃ©seau ;

o le dÃ©veloppement du raccordement avec des limitations pour le stockage ;

o une tarification rÃ©seau qui permette dâ€™envoyer des signaux pertinents aux stockeurs.

La mise en Å“uvre de ces propositions permettrait de rÃ©duire le coÃ»t du soutien Ã lâ€™avenir pour lâ€™Etat. Son budget restera nÃ©anmoins exposÃ© Ã la baisse du prix captÃ© pour les projets PV dÃ©jÃ en stock. Il est donc essentiel quâ€™en parallÃ¨le, des mesures, notamment via le plan d’Ã©lectrification de l’Ã©conomie franÃ§aise, permettent de stimuler des nouveaux usages structurellement positionnÃ©s sur les heures mÃ©ridiennes. Les Ã©quipes de la CRE restent mobilisÃ©es pour approfondir ces propositions et les conditions de leur mise en Å“uvre rapide. Elles participent par ailleurs Ã la dÃ©marche lancÃ©e par le Gouvernement visant Ã accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification de notre Ã©conomie, complÃ©mentaire Ã ces mesures.