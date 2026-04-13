ENGIE accélère le déploiement du stockage par batteries avec près de 400 MW de nouveaux projets en Europe

ENGIE accélère le développement des Systèmes de stockage d’énergie par batteries (Battery Energy Storage System – BESS) en Espagne et en France et réaffirme le rôle essentiel de la flexibilité dans sa stratégie. Ces nouveaux projets permettront d’améliorer la stabilité du réseau, de faciliter l’intégration des énergies renouvelables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de renforcer la complémentarité entre les technologies clés de la transition énergétique. Avec 700 MW de projets déjà en exploitation ou en construction, le Groupe dépasse ainsi le niveau d’1 GW de capacités BESS en Europe. Détails !

ENGIE annonce l’acquisition de deux projets BESS en Espagne, totalisant 278 MW / 1,1 GWh de capacité. Ces projets, qui permettront de stocker jusqu’à 4h d’énergie, sont les plus importants actuellement en développement dans le pays, où ENGIE exploite déjà 1,8 GW de capacités renouvelables. Ces deux projets de stockage autonomes sont situés en Andalousie, à Álora (78 MW / 312 MWh) et à Tarifa (200 MW / 800 MWh). Ils sont équipés de compensateurs synchrones, une technologie qui participe à la stabilisation du réseau en fournissant de l’inertie et en permettant d’absorber ou d’injecter de la puissance réactive. Les travaux débuteront en 2027 pour une mise en service progressive en 2028.

Un premier projet de stockage par batteries en France

ENGIE vient de débuter la construction de son premier projet de stockage d’énergie par batteries en France, où le Groupe est déjà leader du solaire et de l’éolien terrestre avec 5,3 GW de capacitée installée. Situé sur la commune de Castelnau-d’Aude, dans le département de l’Aude, le site s’étend sur 2 hectares, à proximité d’un point de raccordement au réseau. Il comprendra 51 modules pour une capacité totale de 110 MW / 220 MWh. Dès sa mise en service, prévue pour l’été 2027, il permettra de stocker et de restituer jusqu’à 2 heures d’électricité.

Plus de 1 GW de capacité de stockage par batteries en Europe

Avec ces nouveaux projets et 700 MW déjà en opération et en cours de construction, le Groupe dispose désormais de plus d’1 GW de capacités BESS en Europe, dans 8 pays. En plus de l’Espagne et de la France, ENGIE développe des projets en Allemagne, Belgique, Italie, Roumanie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ces nouveaux développements soutiennent l’ambition d’ENGIE d’atteindre 95 GW de capacités renouvelables et de stockage d’ici 2030. Avec 57,2 GW de capacités installées à fin 2025, le Groupe est en bonne voie pour atteindre cet objectif. « Ces projets de stockage répondent à un enjeu central de la transition énergétique : allier croissance des renouvelables et stabilité du système électrique. Ils renforcent la capacité d’ENGIE à fournir à ses clients une électricité fiable, décarbonée et la plus abordable possible », a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d’ENGIE en charge des activités Renewable & Flexible Power.