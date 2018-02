SEE Project : une techno d'anticipation qui a valu Ã  de nombreux dÃ©veloppeurs d'Ãªtre laurÃ©ats de l'AO Solaire Innovant

Le SEE Project de S4E est au cœur de l’appel d’offre Solaire Innovant T1 grâce aux développeurs lauréats qui ont choisis cette innovation. Près d’un tiers des projets lauréats de la famille 3 « Optimisation et exploitation des centrales » a mis à l’honneur l’éditeur de logiciels en intégrant cette solution. Le SEE Project (Systèmes Énergétiques Environnants) est une nouvelle fonction du logiciel de supervision PVSOFT dont le but est d’améliorer la prévision de production court-terme.

Le SEE Project s’inscrit dans la perspective de développement de l’offre 2018-2020 de PVSOFT. « Nous sommes heureux d’avoir été choisi par autant de postulants et d’avoir été lauréat à plusieurs reprises avec des candidats différents, malgré le faible nombre de projets retenus. Nous réalisons la phase de test courant 2018 afin d’assurer la livraison du service dans les temps à nos clients lauréats » indique Jean-Marie Hermelin, directeur technique de S4E. « Plusieurs recrutements ont été réalisés fin 2017 pour mener à bien cet effort de R&D et soutenir l’activité historique. Nous visons une augmentation des abonnements à PVSOFT supérieure à 50% cette année, après la hausse de 60% sur 2017. »

Le SEE Project répond aux enjeux de la massification du marché et de l’intégration d’une part plus importante d’énergies renouvelables dans le réseau. Cette brique technologique va faciliter l’exploitation des centrales. Dans ce contexte, l’adaptabilité des services de supervision est essentielle. « Le SEE Project reflète notre volonté d’être force de proposition dans l’accompagnement du développement de nos clients. Nous souhaitons être un acteur agile sur le secteur, pour cela nous complétons notre palette de solutions et de services » souligne Alexandre Volpato, Responsable Innovation. « Nous travaillons également sur des fonctionnalités spécifiques à l’autoconsommation et aux Zones Non Interconnectées (DOM-TOM), qui présentent des enjeux formidables pour le futur de l’énergie décentralisée ».

Petit rappel utile, le SEE Project de l’éditeur de logiciels S4E a été lauréate du Programme d’investissements d’Avenir, suite à l’appel à projet « Initiatives PME » lancé par l’ADEME en Mars dernier.

