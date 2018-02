Le solaire thermique en quÃªte de performances et de baisses des coÂ»ts le 26 avril prochain Ã  l'Ademe Valbonne

Le 26 Avril 2018, l’ADEME réunit dans ses locaux à Valbonne – Sophia Antipolis les acteurs de l’Innovation, la Recherche et le Développement dans le domaine du Solaire Thermique. L’objectif est de scruter ces innovations sous le prisme de la compétitivité.

Après une introduction des différentes tâches du programme Solar Heating and Cooling de l’AIE, les auteurs de différentes innovations lauréates des Appels à Projets de l’ADEME R&D et Investissements d’Avenir présenteront leurs travaux. Ce sera l’occasion d’échanger sur le devenir du Solaire Thermique dans une logique d’autoconsommation pour les bâtiments individuels et collectifs.

Seront également invités à présenter leurs innovations tous les acteurs du sujet. Ainsi, l’ADEME invite les industriels à faire connaitre dès à présent leurs innovations qui touchent à la performance système visant une baisse des coûts de la chaleur produite. Ces innovations peuvet porter sur le poste régulation, pose, matériaux, système intégré/packagé, etc

Plus d’infos…