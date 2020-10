SÃ©curitÃ© des installation PV : le logiciel archeliosâ„¢ CALC intÃ¨gre les parafoudres CITEL

Trace Software International – éditeur de logiciels pour le bâtiment et l’énergie - et la société CITEL- leader dans la fabrication de dispositifs de protection de réseaux électriques - annoncent leur collaboration pour l’intégration d’une gamme complète de parafoudres dans le logiciel PV archelios™ CALC. De quoi garantir une sécurité optimale pour les installations photovoltaïques !

archelios™ CALC est un logiciel de calcul, de dimensionnement et de vérification d’installations photovoltaïques. Le logiciel prend en compte une installation dans son intégralité depuis les panneaux solaires jusqu’à l’onduleur et de l’onduleur jusqu’au réseau / ou à l’installation en autoconsommation. Il permet de vérifier la sécurité et la conformité de l’installation selon les normes NF C15-712 (2008), NF C15-712-1 (2010 et 2013), et CEI-60364 (2002). Dans ce contexte de sécurité, archelios™ CALC permet d’analyser et de prendre en compte les risques liés à la foudre grâce au dimensionnement des parafoudres.

Protéger les réseaux et les équipements contre les surtensions

Les équipements CITEL étaient déjà présents dans le logiciel archelios™ CALC, mais cette collaboration a permis d’enrichir les gammes déjà présentes afin de proposer, aux professionnels, un large choix de protections pour leurs projets. Les concepteurs pourront ainsi retrouver une large gamme de parafoudres destinés à s’intégrer dans une installation solaire et protéger ainsi les équipements. Les parafoudres proposés par CITEL répondent aux exigences de protection définies par les normes en vigueur et leurs guides associés. Ils limitent les surtensions impulsionnelles à un seuil acceptable pour les équipements terminaux et écoulent les courants transitoires de manière répétitive. Tout ces systèmes de protection sont dès à présent disponibles et accessibles dans le catalogue de composants du logiciel archelios™ CALC. Grâce à l’expertise reconnue de CITEL en matière de systèmes protection des réseaux et à la puissance de calcul et de vérification d’archelios™ CALC, les professionnels peuvent réaliser leur conception PV avec la garantie d’une sécurité optimale.