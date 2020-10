IT & ZÃ©ro carbone : comment les datacenters peuvent-ils contribuer au Green Deal ?

Eaton, spécialiste de la gestion d’énergie, organise le jeudi 22 octobre 2020 à 9h30 une table ronde en format 100% digital via Microsoft Teams : « IT & Zéro carbone : comment les datacenters peuvent-ils contribuer au Green Deal ? ». Les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, sont par nature intermittentes, alors que les datacenters doivent rester fiables et résilients à tout moment. Mais alors comment réduire l’impact carbone des datacenters quand le monde entier se tourne chaque jour davantage vers l’énergie renouvelable ?

Eaton est partenaire majeur du projet d’innovation collectif révolutionnaire Datazero, financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Abréviation de « DATA centers with Zero Emissions and RObust management using renewable energy » (Centres de données à émissions nulles et gestion robuste utilisant de l’énergie renouvelable), ce projet vise à rendre les centres de données aussi écologiques que possible en leur permettant d’exploiter efficacement de multiples sources d’énergie renouvelables.

Quel sera l’avenir des datacenters et leur impact croissant sur la consommation d’énergie des entreprises ? Les intervenants suivants apporteront leur éclairage sur les solutions les plus pertinentes permettant d’amplifier la portée du projet Datazero :

Jérôme Lecuivre, responsable d’équipe ingénierie PQED chez Eaton.

Jean-Marc Pierson, professeur à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, porteur du projet DataZero.

Emmanuel Assié, Président de Webaxys, Datacenter Green le plus innovant d’Europe basé en Normandie. La table ronde sera suivie d’une session de questions-réponses.

