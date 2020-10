Bouygues Construction investit dans PowiDian, spÃ©cialiste de la production autonome dâ€™Ã©nergie Ã  base dâ€™hydrogÃ¨ne Â« vert Â»

Bouygues Energies & Services, partenaire de la transformation énergétique et numérique des territoires, des industries et des bâtiments, et Construction Venture, véhicule d’investissement dans les start-up de Bouygues Construction, annoncent la signature d’un accord d’investissement dans PowiDian, spécialiste des solutions hydrogène « vert » pour l’indépendance énergétique des territoires.

Positionnée sur la transition énergétique, PowiDian développe des solutions de production d’électricité 100% renouvelable pour sites isolés et autonomes en énergie. Ces générateurs fonctionnent grâce à tous les types d’énergie renouvelable. Le stockage d’énergie se fait sous forme d’hydrogène vert produit par électrolyse. L’énergie est ensuite restituée au moment souhaité à travers une pile à combustible. Powidian développe la gamme MobHylpower®, une ligne de groupes électrogènes à hydrogène zéro émission pour remplacer les groupes diesel polluants et bruyants. « Financés et soutenus depuis 6 ans par les Fonds Xerys, nous sommes très heureux aujourd’hui d’accueillir le Groupe Bouygues au capital de PowiDian. Cette participation financière se double d’un accord commercial ambitieux qui doit nous permettre d’accélérer significativement notre développement » explique Jean-Marie Bourgeais, Président de PowiDian.

Une stratégie de co-développement ambitieuse

Bouygues Energies & Services accompagne ses clients dans la transition énergétique et propose une offre de services autour de l’hydrogène vert en France et à l’étranger. Cet accord d’investissement et le contrat de partenariat qui y est associé structurent une stratégie de co-développement ambitieuse, qui permettra à Bouygues Energies & Services d’élargir son offre de solutions fondées sur l’hydrogène vert pour répondre efficacement aux enjeux énergétiques de ses clients. Cette offre vient ainsi renforcer le positionnement du Pôle Energies & Services de Bouygues Construction, dont la filiale Kraftanlagen est déjà positionnée depuis plusieurs années sur le marché de l’hydrogène vert en Allemagne et en Suisse. « Les besoins et attentes de nos clients sont très focalisés sur les enjeux environnementaux. L’hydrogène vert jouera un rôle clé dans le process de décarbonation. Le savoir-faire reconnu de PowiDian sur le marché de l’hydrogène et sa plateforme unique en Europe de test et qualification des équipements sera un atout majeur dans l’offre de services de notre entreprise sur ce marché naissant », souligne Maxime Mérolle, Directeur Général de la Direction Produits et Nouvelles Technologies de Bouygues Energies & Services.