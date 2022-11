SÃ©curitÃ© aÃ©rienne : mise Ã  jour de la Note technique de la DGAC pour les projets PV Ã  proximitÃ© des aÃ©rodromes

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a publié le 15 novembre dernier la mise à jour de sa Note d’information technique (NIT) relative aux projets photovoltaïques (PV) à proximité des aérodromes (< 3 km). De quoi pallier mieux encore le problème de l’éblouissement !

La nouvelle version (v5) de la Note d’information technique (NIT) relative aux projets photovoltaïques (PV) à proximité des aérodromes en date du 10novembre 2022 abroge dès lors la version (v4) datant de 2011 et apporte les évolutions suivantes quant à la maîtrise de l’éblouissement inhérente à la sécurité aérienne :

Guichet unique SNIA (Service National de l’Ingénierie Portuaire) pour les dossiers de demande.

Suppression des zones de protection B et C au profit d’une unique zone de protection équivalente à l’ancienne zone A pour les surfaces PV supérieures à 500 m² ; cette zone de protection est fortement réduite pour les surfaces PV inférieures à 500 m².

Regroupement des différentes procédures d’approches des hélicoptères à travers une unique procédure dégagée.

Suppression des seuils de luminance (10 000 ou 20 000 cd/m² dans la v4).

Introduction de deux nouvelles notions liées à la gêne visuelle : éblouissement d’incapacité et éblouissement d’inconfort.

Nécessité de l’information des pilotes de la gêne visuelle à travers la publication aéronautique.

Responsabilisation des porteurs de projet quant à l’absence d’impact en termes de sécurité aérienne et ce à travers deux éléments constitutifs du dossier Sécurité :

« Argumentation d’absence d’éblouissement d’incapacité » pour les pilotes et les personnels de la navigation aérienne ; « Document signé attestant de cette absence d’éblouissement d’incapacité et précisant son engagement à mettre en œuvre d’éventuelles actions d’atténuation en cas d’éblouissement d’incapacité observé après installation ».

L’accompagnement de Solaïs

Société spécialisée depuis 2008 dans l’ingénierie et le conseil PV. Solaïs a effectué sa première étude d’éblouissement en juillet 2009 afin de répondre à une demande ponctuelle de la DGAC. Solaïs a depuis fait évoluer ses algorithmes au rythme des mises à jour de la NIT DGAC et a réalisé pour le compte de ses clients plus de 500 études. Dès la communication du projet de mise à jour de la NIT, Solaïs a mobilisé ses équipes pour proposer la meilleure réponse à ces nouvelles exigences, à commencer par l’analyse de la distinction entre éblouissement d’incapacité et d’inconfort, notions définies par la Commission internationale de l’éclairage (CIE). Fort de ses treize années d’expertise sur le sujet, Solaïs est aujourd’hui à même de répondre de manière scientifique et pragmatique à ces nouvelles exigences en caractérisant le risque accidentogène, afin d’appuyer l’argumentaire des porteurs de projets. Le volet informatif est également adressé dans ces études d’éblouissement à travers une note d’information de l’éventuelle gêne visuelle à destination des pilotes. Fidèle à ses objectifs et ses valeurs, Solaïs se place aux cotés de ses clients, développeurs et exploitants, pour permettre à un maximum de projets photovoltaïques de se concrétiser, avec une maîtrise du risque relatif à l’éblouissement et de la responsabilité prise par ses clients.