Agriculture et photovoltaÃ¯que : quand le bÃ¢timent va, tout va

Presque partout en France, l’agriculture a façonné le paysage de l’hexagone. En effet, plus de 45% de la surface du pays est occupée par des activités agricoles. A l’avenir, les propriétaires de terres agricoles françaises auront très certainement un rôle à jouer dans le développement des énergies renouvelables en France. Et leurs bâtiments d’y contribuer au premier chef …

Même si l’agrivoltaïsme en France a encore besoin d’être structuré, des efforts sont faits pour encourager le développement du photovoltaïque en milieu agricole. En effet, les récents décrets gouvernementaux facilitant les appels à projets photovoltaïques sur les grandes toitures, sont déjà une véritable opportunité pour les agriculteurs. De fait, il leur est désormais plus facile d’optimiser leurs dépenses énergétiques grâce à leurs bâtiments.

Du Saint Emilion solaire

Bâtiments d’élevage, zones de stockage des denrées, entrepôts d’équipement, ou même espaces de stockage de carburant, l’ensemble des bâtiments liés aux activités agricoles sont aujourd’hui des sources de production d’énergies propres et responsables. Aujourd’hui, les acteurs de l’industrie photovoltaïque accompagnent les agriculteurs dans la valorisation et la diversification de leurs exploitations agricoles. Le fabricant allemand Solarwatt propose des solutions photovoltaïques allant des panneaux, aux systèmes de stockage en passant par les outils domotiques permettant le suivi et la gestion autonome des productions et consommations d’électricité solaire. Dans le Sud-Ouest de la France, un producteur de Saint Emilion a fait installer plus de 120 panneaux solaires Solarwatt sur 200m² de toiture. Durant le processus de vinification, le chai consomme traditionnellement beaucoup d’énergie entre les mois de septembre à janvier. Afin d’optimiser les consommations du domaine durant cette période, le viticulteur a fait poser un système de stockage conçu par le fabricant Allemand. Ce système permet de stocker le surplus d’électricité solaire produite en période de grand ensoleillement et de le réinjecter en hiver, lorsque la production solaire est plus basse. Avec les progrès de la viticulture, les courbes de consommation des domaines viticoles s’équilibrent durant l’année. Les cuves sont souvent thermorégulées, les lieux se transforment en espaces de réception grâce au développement de l’œnotourisme, tous ces nouveaux usages augmentent les besoins énergétiques des domaines viticoles. Grâce à cette installation photovoltaïque, le viticulteur a pu maintenir son tarif bleu d’électricité et consommer l’énergie produite depuis le toit de son chai.

Un choix intelligent de panneaux

Dans le Doubs, un agriculteur a équipé son bâtiment de stockage d’environ 100 kWc en panneaux bi-verre Solarwatt, soit 306 panneaux. Une étude technique a permis de savamment configurer l’installation photovoltaïque afin de tirer profit du gain bi-facial des panneaux. Les panneaux sont posés sur une unité de séchage en grange avec double couverture. Les panneaux servent de sur-couverture afin de récupérer l’air chaud et ainsi sécher le fourrage de l’exploitation via des ventilateurs de grande puissance, et des box de stockage de fourrages avec grilles d’insufflation au sol. De quoi faire de substantielles économies !

L’électricité de plus en plus présente dans le secteur

Jusqu’à récemment, l’activité fonctionnait principalement grâce aux énergies fossiles. Depuis quelques années cependant, l’activité agricole requiert de plus en plus l’usage de l’électricité. Essor de l’électrification des engins et machines, multiplication des appareils connectés de surveillance et de gestion etc., les progrès techniques font grimper la demande électrique en milieu agricole. Alimenter l’ensemble de l’écosystème agricole avec une énergie propre devient un enjeu de taille. Que ce soit dans le cadre de la production des cultures ou dans la production électrique sur les bâtiments agricoles, il ne fait aucun doute que l’énergie solaire photovoltaïque jouera un rôle au premier plan dans le monde agricole de demain.