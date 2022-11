Mecosun obtient un ETN pour son nouveau systÃ¨me sur rails drainants nommÃ© MVO (O pour OmbriÃ¨re)

MECOSUN a développé le système MVO sur rails drainants pour répondre à la demande croissante de couverture solaire de parkings. Ces ombrières ont la spécificité de se réaliser avec des charpentes métalliques ou bois dédiées et offrant peu d’interface de fixation à la couverture solaire : entraxe entre pannes support souvent élevé, débord de toiture de plus de 1,5 m. Le système MVO par sa grande inertie (rail principal deux fois plus résistant qu’un rail classique) permet ainsi d’optimiser la charpente support et d’augmenter significativement (jusqu’à 17%) la surface solaire pour un même support. En parallèle de cette avantage, Mecosun a travaillé avec des équipes de montage pour optimiser les temps de pose, et a intégré des clips emboitables à la main pour la fixation des modules sur les rails, permettant ainsi de supprimer toutes les vis et leur temps de pose lors de la mise en place des panneaux solaires (gain de 20% du temps de montage). A noter que ce système est compatible avec les panneaux solaires bifaciaux, qui trouvent tous leur intérêt pour la couverture d’ombrière. MVO un système léger, qui permet plus de puissance sur un même support et qui offre une mise en œuvre la plus rapide du marché ! Toujours avec la garantie de l’expertise MECOSUN qui n’a plus à faire ses preuves sur le marché français !