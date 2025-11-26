Cyrille Rigo, DG de la sociÃ©tÃ© Le Triangle : Â« On aimerait que tout cela sâ€™Ã©claircisse Â»

InstallÃ© au cÅ“ur de la France rurale dans le Loir-et-Cher, le Groupe Le Triangle, industriel de la charpente mÃ©tal, est devenu en vingt ans un acteur majeur de la filiÃ¨re solaire, prÃ©sent Ã 100% sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeurs. PortÃ© par des savoir-faire pluriels et une quÃªte effrÃ©nÃ©e dâ€™innovations, Le Triangle poursuit sa croissance mais plaide aussi pour une publication rapide de la PPE et un cadre rÃ©glementaire stable. Histoire dâ€™y voir enfin plus clairÂ !

Â«Â Au sein de la grande transition Ã©nergÃ©tique nationale, nous voulons jouer notre rÃ´le. ProblÃ¨me, nous ne connaissons pas le scÃ©nario Â». La mÃ©taphore de Cyrille Rigo, DG de Le triangle, est limpide. Les acteurs industriels de la transition Ã©nergÃ©tique sont aujourdâ€™hui des comÃ©diens sans texte, plongÃ©s dans une improvisation politique irresponsable. Â«Â Nous avons besoin, le plus vite possible, dâ€™une PEE, dâ€™un cadre rÃ©glementaire, dâ€™un calendrier dâ€™Appels dâ€™Offres afin que nous puissions avancer mais aussi pour rassurer les tiers, les financeurs, les banquiers, les assurances â€¦ Nous aimerions que tout cela sâ€™Ã©claircisseÂ Â» poursuit le chef dâ€™entreprise.

Â«Â Nous sommes prÃªts Ã la montÃ©e en rÃ©gimeÂ des Ã©nergies renouvelablesÂ Â»

Le Triangle, qui compte 950 collaborateurs, fait partie des sociÃ©tÃ©s industrielles qui nâ€™ont jamais cessÃ© dâ€™accompagner les volontÃ©s politiques de dÃ©carbonation et dâ€™Ã©lectrification des usages afin de sortir des Ã©nergies fossiles. Â«Â Nous avons anticipÃ© et orientÃ© nos choix vers les EnR, nous avons investi dans une nouvelle usine de 30Â 000 mÂ² pour accompagner cette croissance, pour Ãªtre au plus proche de la matiÃ¨re et toujours au plus prÃ¨s du client. Nous sommes prÃªts Ã la montÃ©e en rÃ©gimeÂ des Ã©nergies renouvelables Â» confie Cyrille Rigo qui a co-fondÃ© le mouvement Solaire Territorial pour faire bouger les lignes et sortir des postures vellÃ©itaires de nos gouvernantsâ€¦

Un prototype dâ€™ombriÃ¨re bovine

Le Triangle joue aussi sur la carte de lâ€™innovation. Fin novembre, le groupe a installÃ© au sein dâ€™une exploitation agricole Ã proximitÃ© de lâ€™usine un prototype dâ€™ombriÃ¨re pour une durÃ©e limitÃ©e. Cette expÃ©rimentation a pour objectif dâ€™Ã©valuer les performances structurelles, agronomiques et comportementales dâ€™un modÃ¨le agrivoltaÃ¯que spÃ©cifiquement adaptÃ© Ã lâ€™Ã©levage bovin. Ã€ travers ce projet, Triangle Solâ€™R confirme son engagement en faveur dâ€™un agrivoltaÃ¯sme raisonnÃ© et raisonnable, au service de la production agricole et de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.

La Triangle en mode Smart Energie

Chez Le Triangle, lâ€™innovation porte aussi un nom de codeÂ : Solstice en lâ€™occurrence. Parmi les investissements du Groupe, lâ€™imposante cabine de thermolaquage qui permet de choisir sa couleur dâ€™ombriÃ¨re est lâ€™objet dâ€™une expÃ©rimentation grandeur nature dâ€™intelligence Ã©nergÃ©tique. Â«Â Le Triangle donne lâ€™exemple en matiÃ¨re de Smart Energie. Cette cabine hybride Ã©lectrique-gaz fonctionne via une centrale PV de 2 MW et un systÃ¨me de stockage de 1,2 MW. Ce triptyque nous place en capacitÃ© dâ€™amorcer le virage de la filiÃ¨re vers lâ€™intelligence services. Nous nous positionnons pour relever ce dÃ©fi qui se rÃ©vÃ¨le techniquement et intellectuellement trÃ¨s stimulantÂ Â» conclut Cyrille Rigo, ardent dÃ©fenseur de lâ€™industrie franÃ§aise locale et partisan affirmÃ© des circuits courts de lâ€™Ã©nergie.