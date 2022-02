SCP et SERGIES : partenariat pour dÃ©velopper un projet ambitieux et innovant dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de canal

Avec un potentiel aujourd’hui évalué à 40 MWc, la couverture par des installations photovoltaïques des canaux de la concession hydraulique régionale du canal de Provence, représente un axe de développement important pour la SCP. C’est pourquoi, la Société a souhaité s’associer à un partenaire expert du domaine du photovoltaïque, la Société SERGIES. Un mariage gagnant-gagnant !

Le partenariat antre la SCP et SERGIES aura vocation à développer, financer, réaliser et exploiter de façon conjointe 4 ombrières photovoltaïques sur le canal de Provence et, à terme, de commercialiser ce type d’installation pour d’autres maîtres d’ouvrages en France. Pour se faire, une SAS détenue à 50 % par SERGIES et à 50 % au maximum par SCP – Energies Renouvelable et Développement Territorial, filiale de SCP, sera créée pour porter l’ensemble des projets.

Historique du projet

Un premier prototype d’une installation photovoltaïque de 36 kWc au-dessus d’un tronçon du canal de Provence a été réalisé en 2016 sur la commune de Rians (83), dans le cadre d’un programme de R&D sur 2 ans mené conjointement entre la SCP et le CEA Cadarache. L’objet principal de ces essais était d’étudier le refroidissement des panneaux photovoltaïques et son impact sur le rendement de production, mais cela fut aussi l’occasion d’envisager une couverture plus étendue des canaux sans refroidissement des panneaux. Afin de poursuivre cette démarche de valorisation du foncier des canaux par des installations photovoltaïques, la SCP souhaite aujourd’hui développer une première tranche de ce type d’installation sur 4 tronçons du canal de Provence pour un potentiel d’environ 12 MWc. Dans ce contexte, un appel à projet a été lancé début 2021 afin de sélectionner un partenaire développeur, professionnel du domaine photovoltaïque. La société SERGIES a ainsi été retenue fin 2021.

Caractéristiques du projet

Le projet sera développé, financé et exploité conjointement par la SCP et SERGIES. La SCP aura en charge le pilotage du dimensionnement des aménagements et équipements en lien avec le canal, en particulier les études de sol et les ancrages. SERGIES assurera le pilotage des études en lien avec les ombrières photovoltaïques et les équipements électriques associés. Les ombrières photovoltaïques se situeront sur des tronçons du canal de Provence situés sur 3 communes distinctes : Venelles (13), Rians (83) et Signes (83). Au total la longueur équipée sera de 5420 mètres avec une production totale estimée à 19GWh. Le choix du type de structure par canal sera dicté par l’intégration paysagère et l’équilibre technico-économique des installations photovoltaïques. La société SERGIES et la SCP ont d’ores et déjà identifiées les contraintes réglementaires et d’exploitation liées à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les canaux afin qu’elles soient prises en compte dans la solution qui sera déployée.

Stratégie de développement et RSE

Ce projet s’inscrit dans les stratégies de développement des deux sociétés. Pour SERGIES, il entre dans sa dynamique de développement de nouveaux projets afin d’atteindre un objectif ambitieux de 1 000 GWh produits en 2035. Le développement de ce type de projets innovants sur des terrains déjà anthropisés permet de surcroit à la Société de garantir une absence de conflit d’usage. La SCP quant à elle, affirme via ce projet sa volonté d’accroitre sa production d’énergies renouvelables, que ce soit en valorisant le potentiel du patrimoine de la concession hydraulique régionale, ou en participant à des sociétés de projets en partenariat avec des acteurs du territoire. L’objectif a ainsi été fixé à horizon 2025 de produire autant d’énergie propre et renouvelable que sa consommation moyenne annuelle, soit 40 GWh. Les deux sociétés ont aussi pris soin que ce projet d’ombrières de canal s’inscrive tout particulièrement dans leurs politiques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et réponde à leurs objectifs respectifs. Le partenariat va leur permettre de mutualiser leurs compétences et expertises en développant une solution s’inscrivant dans l’adaptation au changement climatique