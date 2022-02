BISOL, acteur du photovoltaÃ¯que made in Europe

BISOL obtient le certificat d’inspection d’usine pour attester de sa fabrication européenne. Autour de 100 processus et d’une compétence humaine qualifiée et valorisée !

Les produits BISOL sont conçus et fabriqués en Europe. L’entreprise est passionnée par la mise en œuvre des normes les plus élevées de l’industrie et des critères de qualité les plus rigoureux qu’ils imposent aux produits de qualité supérieure. L’expertise de travail et la haute technologie des modules solaires de BISOL comprennent différents matériaux assemblés dans plus de 100 processus individuels. Le soin apporté à la compétence humaine hautement qualifiée est tout aussi important que la technologie moderne car seules les nombreuses années d’expérience et le dévouement des employés pour chaque détail peuvent garantir la qualité d’un module solaire BISOL. « Une manipulation délicate dans un souci de perfection est une condition préalable à la configuration de production qui offre durablement une qualité élevée. » assure le communiqué.

https://dl.bisol.com/files/Certificates/Factory%20inspection.PDF