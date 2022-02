Groupe Filatex signe une prise de participation de 10 Mâ‚¬ dans lâ€™entreprise franÃ§aise Energiestro inventrice du VOSS

En sus de sa prise de participation de 10M€ dans Energiestro, start-up pionnière du stockage électrique avec son Volant de Stockage Solaire (VOSS), le groupe Filatex signe également un partenariat pour déployer ce système à Madagascar et à Maurice, dans le but de poursuivre une stratégie internationale de développement dans le secteur des énergies renouvelables.

Acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique, Groupe Filatex investit massivement dans des projets d’énergie solaire avec actuellement plus de 200 MW en développement à Madagascar et 76 MW dans le reste de l’Afrique.

Groupe Filatex et Energiestro s’associent, pour un avenir plus vert

C’est par une prise de participation dans la start-up française Energiestro que Groupe Filatex entame ses projets pour le déploiement des VOSS (volants de stockage solaire) à Madagascar et à Maurice. Conscients du potentiel solaire de ces deux pays, les deux leaders se mobilisent pour y faciliter la transition énergétique, afin d’aller vers un avenir plus vert et plus responsable. Le développement durable fait partie intégrante de leur vision d’avenir et cette collaboration s’inscrit dans leurs valeurs et leur éthique.

Energiestro, acteur innovant dans le domaine des énergies renouvelables en France

Fondée et dirigée par André et Anne Gennesseaux, Energiestro a pour objectif de concevoir et réaliser un système innovant de stockage de l’énergie électrique, différent de la batterie classique, dans le but de réduire le coût de stockage et de favoriser la pénétration des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement. Le VOSS (volant de stockage solaire) rend le même service de stockage qu’une batterie stationnaire, tout y en ajoutant de nombreux avantages :

- Une durée de vie d’un million de cycles, et donc un coût de stockage moins élevé (les batteries ne durent que quelques milliers de cycles)

- Une résistance aux températures élevées, que les batteries supportent mal

- Contrairement aux batteries, le VOSS ne contient pas de matériaux toxiques ou stratégiques (plomb, lithium, cobalt, nickel…) et est facilement recyclable en fin de vie

- Un bilan carbone très bas à 10 g de CO2 par kilowattheure, bien meilleur que celui des batteries.

Il s’agit d’une solution idéale, dont le déploiement dans des pays au potentiel immense, comme Maurice et Madagascar, s’avère prometteur.

