Schneider Electric lance une fonctionnalitÃ© de la gestion de lâ€™Ã©nergie domestique basÃ©e sur lâ€™IA

Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, a annoncé lors de l’IFA Berlin 2024, que sa fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle est désormais disponible sur l’application Wiser Home. De quoi réjouir les prosumers qui disposent d’installations solaires !

Schneider Electric est un acteur majeur sur le marché de la gestion intelligente de l’énergie domestique avec des solutions innovantes destinées à aider les propriétaires à optimiser leur consommation d’énergie. La nouvelle fonctionnalité de Schneider Electric est une première sur le marché : elle assure une gestion de l’énergie optimisée par l’IA de deux des charges électriques les plus importantes de la maison, le ballon d’eau chaude et la recharge du véhicule électrique, via une seule application, Wiser Home. Wiser est la solution de gestion de l’énergie domestique de Schneider Electric qui assure la surveillance, le contrôle et l’optimisation de l’énergie. Cette nouvelle fonctionnalité, entièrement développée en interne par Schneider Electric, optimise les factures d’énergie grâce à une gestion automatisée des charges et à une planification prédictive de la consommation d’énergie adaptée au style de vie des utilisateurs.

Intégrer toutes les données

En tant qu’algorithme prédictif, cette fonctionnalité basée sur l’IA apprend des données et préférences des utilisateurs, des prévisions météorologiques en temps réel, des données tarifaires, des limites de contrat d’électricité et de la capacité de production solaire pour optimiser les économies d’énergie en répartissant deux des charges électriques les plus importantes dans la maison. Etant basée sur une technologie propriétaire développée entièrement en interne par Schneider Electric, toutes les données utilisateur sont conservées et gérées par Schneider Electric, sans transfert de données externe, de sorte que les utilisateurs peuvent être assurés que leurs données soient sécurisées. Les bâtiments représentent 37 % des émissions de CO2 liées à l’énergie et aux processus opérationnels dans le monde*, dont environ 20 % pour les habitations. Alors que de plus en plus de personnes réduisent leurs émissions domestiques grâce à l’électrification et aux technologies du nouveau paysage énergétique, tels que les panneaux solaires, les bornes de recharge de véhicules électriques et les pompes à chaleur, les systèmes de gestion de l’énergie domestique sont complexes pour l’utilisateur. À cela s’ajoute l’essor des tarifs dynamiques qui visent à encourager la consommation d’énergie pendant les heures creuses, alors que les prix de l’énergie ont atteint des niveaux record. Face à cette réalité, la nouvelle fonctionnalité de Schneider Electric basée sur l’IA apporte une réponse à l’utilisateur qui cherche à optimiser ses consommations d’énergie et à réduire ses factures énergétiques de façon intuitive sur une seule et même interface. « Alors que les coûts énergétiques atteignent un niveau record, les propriétaires recherchent des outils et des technologies qui peuvent les aider à mieux gérer leur consommation d’énergie et à réduire leurs factures énergétiques. L’intelligence artificielle offre un tout nouveau niveau d’optimisation qui permet aux propriétaires d’être plus efficaces et d’économiser de l’argent sans compromettre leur confort. » confie Michael Lotfy Gierges, Directeur général Home & Distribution de Schneider Electric.

Anticiper les comportements

La nouvelle fonctionnalité peut ainsi déterminer et anticiper les périodes rentables pour alimenter votre borne de recharge pour véhicules électriques ou chauffer votre ballon d’eau grâce à ses capacités de prévision météorologique et de tarification dynamique. Elle peut aligner la recharge des véhicules électriques et le chauffage de l’eau sur les périodes rentables tout en tenant compte des besoins quotidiens (les durées et distances de déplacement ou le nombre quotidien de douches pour les membres de la famille, par exemple) afin de s’assurer que le véhicule électrique et l’eau chaude soient disponibles quand ils sont nécessaires. Les propriétaires peuvent contrôler la manière dont la fonctionnalité de l’IA est déployée dans leur maison. Les programmes et les prévisions peuvent être facilement ajustés et mis en pause afin d’éviter le gaspillage d’énergie pendant les vacances par exemple. La consommation programmée peut aussi être annulée pour commencer immédiatement la recharge des véhicules électriques ou le chauffage de l’eau.

Parfaite pour les prosumers

La nouvelle fonctionnalité profite particulièrement aux ménages disposant de panneaux solaires. L’algorithme de l’IA apprend de la production d’énergie solaire et utilise les données météorologiques pour estimer la disponibilité de la production solaire. Il tient ensuite compte de ces données pour planifier la répartition des charges tout au long de la journée, y compris les charges qui fonctionnent pendant la production d’énergie. Lors des tests en laboratoire de cette solution d’IA réalisés par Schneider Electric, les prévisions d’économies annuelles se situaient entre 400 et 500 € pour les propriétaires de maisons équipées de panneaux solaires, et entre 100 et 150 € pour les propriétaires de maisons sans panneaux solaires. Cette simulation est basée sur les données du marché français et prend en compte deux charges, (recharge du véhicule électrique et ballon d’eau chaude), et deux sources (réseau et solaire). Les économies réelles peuvent différer des économies estimées en fonction de l’installation domestique et du fournisseur d’énergie. « Chez Schneider Electric, nous développons des solutions innovantes qui contribuent à stimuler l’efficacité et l’électrification, avec pour objectif de tendre vers un avenir plus durable. Notre nouvelle fonctionnalité d’IA en est un bon exemple et répond à un réel besoin des consommateurs d’optimiser facilement la gestion de leur consommation d’énergie domestique. » conclut Michael Lotfy Gierges.

Encadré

Les équipements nécessaires au process

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de Wiser Home qui ont installé les produits Schneider Electric suivants : une passerelle WiFi/Zigbee Wiser, des capteurs d’énergie PowerTag, une borne de recharge Schneider Charge ou une prise renforcée connectable Mureva EVlink pour la recharge des véhicules électriques et un micromodule de puissance (pour pilotage du ballon d’eau chaude). Schneider Electric continuera à investir dans cette technologie et la lancera en tant que fonctionnalité premium l’année prochaine pour couvrir les charges les plus importantes dans la maison et faire en sorte que la consommation d’énergie domestique soit aussi efficace que possible.